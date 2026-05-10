Dự án Vành đai 3 ở Huế dự kiến tăng vốn lên hơn 1.600 tỷ đồng để làm cầu vượt đường sắt

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế vừa trình Sở Xây dựng thành phố thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 3 với nhiều thay đổi đáng chú ý về quy mô đầu tư và phương án tổ chức giao thông.

Theo đề xuất mới, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương An), chủ đầu tư sẽ xây dựng cầu vượt qua quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam thay cho phương án giao cắt đồng mức như trước đây.

Ban Quản lý dự án cho biết việc điều chỉnh được đưa ra do phương án giao cắt đồng mức tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua khu vực ngày càng tăng.

Theo thiết kế dự kiến, cầu vượt đường sắt có chiều dài hơn 292m, gồm 8 nhịp dầm Super T, rộng 17,5m với 4 làn xe cơ giới. Dự án đồng thời bổ sung cầu bộ hành bằng thép vượt đường sắt và quốc lộ dài gần 59m nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, hệ thống đường gom kết nối lên xuống cầu vượt cũng được bổ sung để đồng bộ hạ tầng và tổ chức giao thông khu vực.

Tuyến đường Vành đai 3 TP.Huế có chiều dài khoảng 6,5km, đi qua nhiều phường, kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 49A. Quy mô mặt cắt ngang tuyến được quy hoạch từ 36m đến 43m tùy từng đoạn.

Không chỉ điều chỉnh hạ tầng giao thông, dự án còn được đề xuất bổ sung khu tái định cư rộng gần 5ha tại phường Thủy Xuân với 234 lô đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng mạnh từ hơn 750 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng, tức tăng hơn gấp đôi so với phương án ban đầu. Trong đó, riêng chi phí xây dựng chiếm hơn 1.100 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1 đoạn qua nội đô TP.Huế, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị và tạo động lực mở rộng không gian phát triển của thành phố.