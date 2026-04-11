Ảnh minh họa do AI tạo.

Trước đó, ngân hàng này dự báo giá dầu Brent và WTI trung bình lần lượt ở mức 99 USD và 91 USD/thùng trong quý II.

Trong một báo cáo, Goldman Sachs cho biết việc giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu cùng với dấu hiệu lưu thông dầu qua Eo biển Hormuz đang dần cải thiện là nguyên nhân chính khiến họ điều chỉnh giảm dự báo.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 11% trong tuần qua, trong bối cảnh kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran.

Tuy nhiên, giá dầu đã tăng trở lại trong phiên thứ Năm do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông – khu vực sản xuất chủ chốt – chưa thể phục hồi hoàn toàn, khi tính bền vững của lệnh ngừng bắn vẫn bị nghi ngờ và hoạt động tại eo biển quan trọng này vẫn còn hạn chế.

Goldman Sachs giữ nguyên dự báo cho quý III với mức 82 USD/thùng đối với Brent và 77 USD đối với WTI; trong khi quý IV lần lượt là 80 USD và 75 USD/thùng.

Ngân hàng này cảnh báo rủi ro đối với dự báo giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng, do khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài và sản lượng dầu có thể tiếp tục sụt giảm.

Trong kịch bản xấu, nếu thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và sản lượng dầu Trung Đông giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày, giá dầu Brent có thể tăng lên gần 115 USD/thùng trong quý IV, Goldman Sachs nhận định.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng hạ dự báo giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu trong quý II xuống còn 50 euro/MWh, thay vì 70 euro/MWh như trước, với giả định dòng khí LNG qua eo biển Hormuz sẽ dần trở lại bình thường từ giữa tháng 4.

Tuy vậy, Goldman Sachs cảnh báo nếu nguồn cung LNG bị trì hoãn đáng kể hoặc cơ sở hạ tầng sản xuất bị hư hại, giá khí đốt có thể vượt mốc 75 euro/MWh.

Tại phiên giao dịch hôm nay ngày 11/4, giá dầu trên thị trường quốc tế duy trì ở ngưỡng 94-96 USD/thùng. Lúc 7 giờ 00 sáng nay (theo giờ Việt Nam), trên Trading Economics, giá dầu WTI giao dịch tại 95,6 USD/thùng, giảm 2,2 USD/thùng, tương đương giảm 2,3% theo ngày. Dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc giao dịch ở mức 94,4 USD/thùng, giảm 1,47 USD/thùng, tương đương giảm 1,53% theo ngày.