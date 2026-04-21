Dự báo giá vàng mới nhất gây sốc: Kịch bản kinh hoàng vàng giảm 28% xuống chỉ còn 3.400 USD

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Giá vàng đang giao dịch quanh 4.793 USD/ounce vào thứ Hai (20/4), giảm 0,9% sau khi Mỹ thu giữ tàu chở hàng Iran Touska, khiến giá dầu vượt 95 USD, và làm dấy lên lo ngại lạm phát.

Trên thực tế, vàng đã trong trạng thái gần như đi ngang suốt một tháng.

Mô hình Fibonacci Extension cho thấy mục tiêu giảm về 3.400 USD/ounce - tương đương mức sụt 28%, trùng với vùng kháng cự giai đoạn tháng 4–8/2025.

Trong khi đó, JPMorgan vẫn giữ dự báo 6.300 USD cuối năm, Goldman Sachs ở mức 5.400 USD, còn State Street cho rằng đáy 4.000 USD có xác suất 20%.



Giá vàng hiện thấp hơn khoảng 14% so với đỉnh lịch sử 5.595 USD thiết lập ngày 29/1, đồng thời thất bại 3 lần tại vùng kháng cự 4.800 USD (được củng cố bởi đường EMA 50 ngày).

Lần đầu tiên kể từ đỉnh tháng 2, câu hỏi lớn không còn là “vàng sẽ tăng đến đâu” mà là “vàng có thể giảm sâu tới mức nào”.

Ba yếu tố quyết định tuần này

Ba yếu tố then chốt đang chi phối toàn bộ diễn biến thị trường vàng trong tuần này gồm thời hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào thứ Tư. Hai là, dữ liệu lạm phát PCE – thước đo ưa thích của Fed – sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Ba là tình trạng tê liệt chưa từng có của tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng eo biển Hormuz khi lưu lượng tàu giảm về 0 trong ngày Chủ nhật, so với mức trung bình khoảng 138 chuyến mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Điều này qua đó làm gia tăng đáng kể rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu và tạo hiệu ứng dây chuyền lên lạm phát cũng như kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Vì sao giá vàng giảm?

Giá vàng chịu áp lực giảm rõ rệt khi những yếu tố từng hỗ trợ kim loại quý này lại đang đảo chiều theo hướng bất lợi; theo nhận định của Konstantinos Chrysikos từ Kudotrade, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh.

Điều này kéo theo lo ngại lạm phát quay trở lại, buộc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên trên diện rộng và qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, trong khi đồng USD mạnh lên càng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, làm suy yếu vai trò trú ẩn truyền thống của kim loại quý này, với chỉ số DXY đã leo lên mức 98,47 – cao nhất trong hơn một tuần.

4 yếu tố gây áp lực lên vàng

Áp lực lên giá vàng hiện được củng cố bởi bốn yếu tố chính đang cùng lúc tác động. Một là việc quân đội Mỹ gia tăng hiện diện và can thiệp trực tiếp khi tàu chiến USS Spruance bắt giữ tàu hàng treo cờ Iran, làm căng thẳng địa chính trị leo thang. Hai là giá dầu tăng vọt với dầu Brent tăng 5,33% lên 95,20 USD/thùng và dầu WTI tăng 6,03%, đồng USD tiếp tục mạnh lên với chỉ số DXY duy trì ở mức cao.

Nguy cơ dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đảo chiều khi lợi suất trái phiếu tăng khiến các nhà đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi vàng để chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn, qua đó tạo ra áp lực kép lên giá trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: Kịch bản 3.400 USD

Vàng đang bị “kẹt” trong vùng: Hỗ trợ: 4.281 – 4.368 USD; Kháng cự: 4.800 USD

Sau 3 lần thất bại phá vỡ 4.800 USD, xu hướng ngắn hạn chuyển sang tiêu cực.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu giảm 3.400 USD đến từ mô hình Fibonacci.

Mức này trùng với vùng kháng cự mạnh trong giai đoạn tháng 4-8/2025 - nơi vàng từng tích lũy trước khi bứt phá lên đỉnh 5.595 USD.

Nếu phá vỡ 4.281 USD (đóng cửa tuần), kịch bản giảm sẽ được xác nhận.

Ngược lại, nếu vượt 4.800 USD, mục tiêu tiếp theo của vàng sẽ là 5.400 USD.

Các mốc giá quan trọng

5.400 USD: Kháng cự mạnh; 4.800 USD: Kháng cự ngắn hạn; 4.793 USD: Giá hiện tại; 4.368 USD: Hỗ trợ; 4.281 USD: Hỗ trợ quan trọng; 3.400 USD: Mục tiêu giảm

Giá vàng có còn trong xu hướng tăng?

Về kỹ thuật: vẫn có, theo Financemagnates. Tuy nhiên, nếu thủng mốc 4.281 USD, đây sẽ là tín hiệu cảnh báo lớn cho thị trườnàng v Nhìn chung, giá vàng có còn nằm trong xu hướng tăng hay không hiện vẫn là câu hỏi trung tâm của thị trường, và nếu nhìn dưới góc độ kỹ thuật, câu trả lời cho đến thời điểm này vẫn là có, dù đà tăng đang bước vào giai đoạn thử thách. Trong vòng 12 tháng qua, vàng đã tăng khoảng 40%, một mức tăng rất mạnh phản ánh dòng tiền lớn từ ngân hàng trung ương, nhu cầu trú ẩn và xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD, trong khi hiện tại giá vẫn chỉ thấp hơn khoảng 14% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1, cho thấy xu hướng tăng dài hạn chưa bị phá vỡ mà chỉ đang tạm “hạ nhiệt” sau một chu kỳ tăng nóng.