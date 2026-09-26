Dự báo lợi nhuận quý III/2026: Nhóm ngành nào dẫn dắt tăng trưởng?

Theo báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý III và cả năm 2026 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), triển vọng giữa các ngành niêm yết đang phân hóa rõ.

Ở ngành ngân hàng, VCBS dự báo lợi nhuận quý III tiếp tục tăng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi. Trong các dự báo doanh nghiệp, VCBS ước tính lợi nhuận trước thuế quý III của HDBank đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; VietinBank đạt 12.555 tỷ đồng, tăng 18%; MB đạt 8.794 tỷ đồng, tăng 21%.

Điểm khác biệt nằm ở nguồn tăng trưởng. Với HDBank và MB, VCBS kỳ vọng tín dụng tăng cao hơn mặt bằng chung. Với VietinBank, báo cáo nhấn mạnh triển vọng cải thiện chất lượng tài sản và thu hồi nợ.

Chứng khoán chững lại, bán lẻ hiện đại giữ nhịp tăng

Báo cáo nhận định nhóm ngành chứng khoán đứng trước nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước. VCBS ước tính thanh khoản thị trường bình quân mỗi phiên trong quý III giảm khoảng 55–60% so với cùng kỳ, kéo doanh thu môi giới đi xuống.

Dư nợ cho vay ký quỹ vẫn có thể tăng so với một năm trước nhờ các đợt tăng vốn, nhưng được dự báo hạ nhiệt so với giai đoạn thị trường sôi động. Mặt bằng lãi suất cao cũng có thể thu hẹp biên lợi nhuận từ hoạt động cho vay.

Theo VCBS, các công ty chứng khoán lớn chịu tác động từ thanh khoản thấp, trong khi kết quả của nhóm vừa và nhỏ còn gặp áp lực vì lợi nhuận tự doanh quý III/2025 ở mức cao.

Báo cáo dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của SSI đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 29,3% so với cùng kỳ; HSC đạt 379 tỷ đồng, giảm 14%; Vietcap đạt 342 tỷ đồng, giảm 18,7%. Dù vậy, dự báo cho cả năm của ba doanh nghiệp vẫn tăng so với năm 2025, cho thấy sức ép tập trung vào kết quả riêng quý III.

Ở chiều ngược lại, tiêu dùng nội địa tiếp tục cải thiện. VCBS đánh giá nhóm bán lẻ hiện đại, đặc biệt điện máy, thiết bị công nghệ và trang sức, có điều kiện cải thiện biên lợi nhuận khi doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng. Ngược lại, doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu tăng chậm hơn và phải chi nhiều hơn cho khuyến mãi, quảng cáo để cạnh tranh thị phần.

VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của Thế Giới Di Động đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ; Digiworld đạt 198 tỷ đồng, tăng 70%. Với Masan, mức dự báo là 4.117 tỷ đồng, tăng 121%, trên cơ sở đóng góp từ các mảng bán lẻ, hàng tiêu dùng và tài nguyên.

Ở nhóm thực phẩm, đồ uống, kết quả được dự kiến phân hóa hơn: lợi nhuận sau thuế của Đường Quảng Ngãi tăng 29%, Vinamilk tăng 10,8%, trong khi Sabeco giảm 6,4% trong quý III do nền so sánh năm trước có khoản hoàn nhập.

Bất động sản và xây dựng phụ thuộc tiến độ dự án

VCBS giữ quan điểm trung lập với bất động sản nhà ở, trong đó doanh nghiệp có quỹ đất lớn, khả năng triển khai dự án và đủ nguồn lực hỗ trợ lãi suất cho người mua có thể phục hồi tốt hơn phần còn lại.

Sự khác biệt thể hiện trong dự báo từng doanh nghiệp. Vinhomes được VCBS ước tính đạt 15.230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III, tăng 243% so với cùng kỳ, gắn với tiến độ bàn giao tại các dự án lớn. Nam Long được dự báo đạt 312 tỷ đồng, tăng 33%.

Trong khi đó, lợi nhuận của Đất Xanh được dự báo giảm 40% còn 99 tỷ đồng, khi doanh thu môi giới chậm lại cùng thanh khoản thị trường. Các số liệu này là dự báo, phụ thuộc thời điểm bàn giao và ghi nhận doanh thu của từng dự án.

Triển vọng doanh nghiệp khu công nghiệp cũng phân hóa theo tiến độ bàn giao. Lợi nhuận sau thuế cả năm của Kinh Bắc được dự báo giảm 50% do tiến độ bàn giao đất chậm và thời gian ghi nhận một số dự án đô thị lùi lại. IDICO được dự báo giảm 11%, trong khi SIP tăng 17%. Một số dự án khu công nghiệp mới dự kiến bắt đầu cho thuê cuối năm nay nhưng doanh thu chủ yếu có thể ghi nhận từ năm 2027.

Dầu khí tích cực, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tăng lãi

VCBS đánh giá triển vọng dầu khí tích cực song phân hóa giữa các khâu. Ở thượng nguồn, PVS được dự báo tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án Lô B – Ô Môn và Lạc Đà Vàng. PVD hưởng lợi khi số giàn khoan hoạt động nhiều hơn cùng kỳ, nhưng chi phí kéo dài tại dự án Sông Đốc gây áp lực lên biên lợi nhuận quý III.

Báo cáo dự báo doanh thu quý III của PVD tăng 21%, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 15%. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế của PVS được dự báo tăng 72%, đạt 654 tỷ đồng.

Ở khâu lọc dầu, VCBS ước tính lợi nhuận trước thuế của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 5.744 tỷ đồng, tăng 446% so với cùng kỳ. Giả định chính là sản lượng tăng và chênh lệch giữa giá sản phẩm lọc dầu với giá dầu đầu vào cải thiện khi nguồn cung lọc dầu tại châu Á gián đoạn. PV GAS được dự báo đạt 4.954 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55%, nhờ sản lượng khí và LNG huy động tăng cùng giá bán cải thiện.

Petrolimex cho thấy một diễn biến khác: doanh thu quý III có thể tăng 57% nhờ giá bán bình quân và sản lượng tăng, nhưng lợi nhuận trước thuế được dự báo giảm 38%. Theo VCBS, giá xăng dầu đầu vào giảm so với quý trước làm tăng rủi ro giảm giá hàng tồn kho. Giá dầu biến động vì thế có thể hỗ trợ doanh thu nhưng đồng thời tạo áp lực lên lợi nhuận, tùy vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi.

Thép, điện và logistics tiếp tục phân hóa

Thị trường thép được VCBS chia thành hai giai đoạn trong quý III: giá và nhu cầu dò đáy từ tháng 7 đến khoảng cuối tháng 8, sau đó chi phí đầu vào tăng thúc đẩy các nhà máy điều chỉnh giá.

VCBS dự báo Hòa Phát tiêu thụ khoảng 3,89 triệu tấn sản phẩm trong quý III, tăng 44,4% so với cùng kỳ. Doanh thu dự kiến đạt 58.111 tỷ đồng, tăng 59,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.832 tỷ đồng, tăng 46,2%. Với Hoa Sen, lợi nhuận sau thuế quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2026 được dự báo giảm 2,7%, còn 86 tỷ đồng.

Ngành điện hưởng lợi từ sản lượng toàn hệ thống tám tháng đầu năm tăng 9,3% so với cùng kỳ và giá điện toàn phần bình quân bảy tháng tăng 37%, theo số liệu VCBS sử dụng.

Tuy vậy, kết quả từng doanh nghiệp khác nhau theo loại nguồn điện và thời điểm đưa nhà máy mới vào hoạt động. Lợi nhuận sau thuế cả năm của PV Power được dự báo tăng 122%, trong khi Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 được dự báo giảm 9%. Các dự án nguồn và lưới điện triển khai nhanh hơn cũng có thể bổ sung hợp đồng cho doanh nghiệp tư vấn, xây lắp.

Ở cảng biển và logistics, vận tải container chịu sức ép khi tàu mới được bàn giao trong giai đoạn 2026–2027. VCBS cho rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu khoảng 3,7–3,8% thấp hơn tốc độ tăng nguồn cung tàu 4,6%, gây áp lực lên giá cước, nhất là trong khu vực Đông Nam Á. Cạnh tranh tại Lạch Huyện cũng tăng khi nhiều bến cảng mới đi vào hoạt động, ảnh hưởng các cảng phía trong khu vực Đình Vũ.

Ngược lại, vận tải dầu khí được hỗ trợ bởi giá cước tàu cao trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz. VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của PV Trans đạt 614 tỷ đồng, tăng 133%. Gemadept được dự báo tăng 52% nhờ đóng góp từ Gemalink, dù cảng này đang tiến gần giới hạn công suất. Những doanh nghiệp tiếp tục đầu tư lớn vào đội tàu hoặc mang dư nợ cao sẽ phải tính đến áp lực lãi vay trong các năm tiếp theo.