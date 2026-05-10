Dự báo mới nhất về tỷ giá USD/VND trong tháng 5/2026

Xung đột Trung Đông tạm lắng giúp kiềm chế đà tăng của DXY trong tháng 4/2026

Từ mức 99,9 ở cuối tháng 3/2026, chỉ số DXY liên tục duy trì đà giảm trong nửa đầu tháng 4 trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn về kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng Trung Đông sau khi 2 bên đồng thuận ngừng bắn và Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, chỉ số DXY đến giữa tháng 4 đã giảm về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 tại 98,06, giảm 2% so với cuối T3.

Diễn biến chỉ số DXY 3 tháng qua. Nguồn: investing.com.

Tuy vậy, đồng bạc xanh đã nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại lên mức 98,9 về cuối tháng, song vẫn thấp hơn 1% so với cuối tháng 3 và tăng 0,7% so với đầu năm. Đà hồi phục của USD diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Iran đàm phán thất bại và eo biển Hormuz bị đóng trở lại khiến giá dầu vẫn dao động ở mức cao trên 100 USD/thùng.

Việc giá dầu tăng mạnh đã khiến chỉ số PCE tháng 3 bật tăng 3,5% so với cùng kỳ - đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023. Đối mặt với rủi ro lạm phát gia tăng, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng 4 đã quyết định giữ nguyên phạm vi lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% lần thứ ba liên tiếp.

Theo công cụ Fedwatch của CME, hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2027.

Dự báo tỷ giá USD/VND tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm trong quý II/2026

Đà suy giảm của chỉ số DXY, cùng với biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 3/2026 đã giúp giảm đáng kể mức biến động của tỷ giá trong tháng 4.

Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng trong tháng 4 gần như đi ngang, dao động trong biên độ hẹp quanh mức 26.330 – 26.350 VND/USD. Đến cuối kỳ, tỷ giá liên ngân hàng ở mức 26.350 VND/USD (tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng 3, tăng 0,3% so với đầu năm).

Cùng với đó, tỷ giá trung tâm cũng chỉ tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng trước lên mức 25.113 VND/USD, giảm 0,04% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá tự do giảm mạnh 4,6% trong tháng về mức 26.775 VND/USD, giảm 0,6% so với đầu năm.

Bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu (Chứng khoán MB) cho rằng, vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới, bao gồm: Việc giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy đà tăng của đồng USD, và tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND. Thêm vào đó, đồng USD cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, thậm chí, một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Thứ hai, thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất. Dù kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý II khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn.

Đặc biệt khi trong ngắn hạn, việc chi phí vận chuyển tăng mạnh cộng hưởng với xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, sẽ làm gia tăng rủi ro về nhập khẩu lạm phát.

Theo đó, bà Hiền dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động quanh mức 26.350 – 26.700, tương ứng với mức tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm trong quý II/2026.