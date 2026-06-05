Dự báo 'nóng' về giá vàng nửa cuối năm 2026

Các thỏi vàng. Ảnh minh họa: Dragon Claws/Adobe Stock

Vàng trở thành tài sản sinh lời tốt nhất thế giới

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 60%, vượt xa mức sinh lời của chứng khoán, trái phiếu và nhiều loại hàng hóa khác. Trong những tháng đầu năm 2026, đà tăng tiếp tục được duy trì khi vàng có thời điểm vượt mốc 5.600 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử.

Đây được xem là một trong những chu kỳ tăng mạnh nhất của vàng kể từ cuối thập niên 1970. Trước đó, kim loại quý từng bứt phá mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đại dịch Covid-19 hay các giai đoạn bất ổn địa chính trị lớn.

Theo các chuyên gia, đợt tăng giá hiện nay phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc trong dòng vốn toàn cầu. Nhà đầu tư ngày càng tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước lạm phát, rủi ro địa chính trị, sự mất giá của tiền pháp định và những bất ổn trong hệ thống tài chính quốc tế.

Kịch bản nào cho giá vàng năm 2026?

Các tổ chức tài chính đưa ra 3 kịch bản chính cho thị trường vàng trong năm 2026.

Kịch bản có xác suất cao nhất là vàng đi ngang trong vùng 4.500-5.500 USD/ounce. Trong trường hợp này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ cắt giảm lãi suất với tốc độ chậm, kinh tế Mỹ phục hồi vừa phải, đồng USD suy yếu từ từ và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì gần mức hiện tại.

Kịch bản lạc quan hơn dự báo vàng tăng lên vùng 5.500-6.000 USD/ounce. Đây là nhận định đang được nhiều ngân hàng đầu tư lớn ủng hộ. Nếu Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD suy yếu mạnh hơn, căng thẳng địa chính trị leo thang và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng tăng tốc, vàng hoàn toàn có thể thiết lập những đỉnh giá mới.

Trong khi đó, kịch bản tiêu cực nhất cho rằng vàng có thể giảm về vùng 3.900-4.300 USD/ounce nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, đồng USD phục hồi và sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như cổ phiếu AI gia tăng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xác suất xảy ra kịch bản này tương đối thấp.

Chính sách của Fed vẫn là yếu tố quyết định

Một trong những động lực quan trọng nhất đối với giá vàng hiện nay là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Sau nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025, Fed đang đứng trước áp lực phải tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Mỹ khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Lãi suất thấp thường là môi trường thuận lợi cho vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng.

Bên cạnh đó, Fed đã chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào cuối năm 2025 sau khi rút khoảng 2.400 tỷ USD khỏi hệ thống tài chính kể từ năm 2022. Việc chấm dứt QT được xem là một tín hiệu hỗ trợ đáng kể cho thị trường vàng trong trung và dài hạn.

Nhiều nhà phân tích nhận định nếu Fed buộc phải cắt giảm lãi suất sâu hơn dự kiến để hỗ trợ tăng trưởng, giá vàng có thể tiếp tục hưởng lợi.

Chiến tranh thương mại và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng

Một yếu tố khác đang thúc đẩy nhu cầu đối với vàng là tình trạng bất ổn địa chính trị trên toàn cầu.

Căng thẳng tại Trung Đông, cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế cũng như xu hướng phân cực địa chính trị ngày càng rõ nét đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, các biện pháp thuế quan mới của Mỹ cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Việc áp thuế đối với vàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ – một trong những trung tâm chế tác vàng lớn nhất thế giới – đã làm gia tăng chi phí giao dịch và tạo áp lực tăng giá đối với kim loại quý.

Ngân hàng trung ương vẫn là khách hàng lớn nhất

Một trong những động lực bền vững nhất của thị trường vàng là hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu trong năm 2025 đạt mức cao kỷ lục nhờ lượng mua lớn từ các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư.

Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ba Lan, Brazil và Ấn Độ tiếp tục tăng dự trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Nhiều tổ chức dự báo lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 có thể dao động từ 750 đến hơn 1.100 tấn, nằm trong nhóm cao nhất kể từ năm 1971.

Xu hướng "phi USD hóa" trong thương mại và dự trữ ngoại hối cũng đang góp phần củng cố nhu cầu dài hạn đối với vàng.

ETF vàng có thể là động lực tăng giá tiếp theo

Bên cạnh các ngân hàng trung ương, dòng tiền từ các quỹ ETF vàng đang quay trở lại mạnh mẽ.

Trong năm 2025, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút khoảng 72 tỷ USD vốn mới, mức cao nhất từ trước tới nay. Chỉ riêng Bắc Mỹ đã chiếm hơn 60% lượng vốn đổ vào các quỹ này.

Theo Morgan Stanley, vàng hiện chỉ chiếm khoảng 0,17% tổng danh mục tài sản tài chính của nhà đầu tư Mỹ. Điều đó cho thấy dư địa tăng tỷ trọng đầu tư vào vàng vẫn còn rất lớn.

Nếu các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục gia tăng phân bổ tài sản sang vàng, giá kim loại quý có thể được hỗ trợ đáng kể trong những năm tới.

Các ngân hàng lớn dự báo gì?

Nhiều tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã nâng dự báo giá vàng trong năm 2026:

- Goldman Sachs dự báo vàng có thể vượt 5.400 USD/ounce.

- Bank of America nâng mục tiêu lên 6.000 USD/ounce.

- Morgan Stanley dự báo 5.700 USD/ounce.

- JPMorgan lạc quan nhất với mức 6.300 USD/ounce.

- Deutsche Bank, UBS và BNP Paribas đều đưa ra mục tiêu quanh 6.000-6.200 USD/ounce.

Ngay cả Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, dù tốc độ tăng có thể chậm hơn so với năm trước.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Mặc dù thị trường có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh ngắn hạn, phần lớn chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng. Các yếu tố hỗ trợ như chính sách tiền tệ nới lỏng, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, rủi ro địa chính trị và dòng vốn ETF đều chưa có dấu hiệu suy yếu.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức nhận định mức giá quanh 5.000 USD/ounce có thể trở thành mặt bằng mới của vàng trong năm 2026. Nếu các điều kiện thuận lợi tiếp tục hội tụ, mốc 6.000 USD/ounce hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trước khi năm kết thúc.