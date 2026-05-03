Du khách “ngoại” đến Quảng Ngãi trong dịp lễ Giỗ tổ, 30/4 và 1/5 đã tăng 65% so cùng kỳ

Sáng 3/5, thông tin từ Sở VH-TT&DL cho biết trong dịp lễ Giỗ tổ, 30/4 và 1/5/2026, du lịch Quảng Ngãi đã có sự “bùng nổ” khi đón 1 lượng lớn khách đến du lịch và tham quan.

Du khách đến tham quan tại 1 điểm ở khu du lịch Măng Đen. Ảnh: V.Tùng

Cụ thể trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 01/5, toàn tỉnh Quảng Ngãi ước đón khoảng 720.000 lượt khách đến tham qua và du lịch, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025.

Các điểm đến thu hút đông du khách nổi bật như khu du lịch Măng Đen (khoảng 65.000 lượt khách), “Thiên đường” du lịch biển Lý Sơn (17.000 lượt), Sa Huỳnh (40.000 lượt), Bình Sơn (35.000 lượt)…

1 lượng khách đến du lịch tại Lý Sơn. Ảnh: T.Nhàn

Điểm đáng chú ý khác là trong số khách đến Quảng Ngãi trong dịp lễ nêu trên (khoảng 720.000 lượt), số khách quốc tế đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%; khách lưu trú khoảng 418.000 lượt.

Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70%, riêng 1 số thời gian cao điểm ở không ít nơi, khu vực đạt 90 - 95%, “cháy phòng” cục bộ.

Các cấp, ngành và địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hoá truyền thống để phục vụ du khách. Ảnh: V.Tùng

Đơn cử như tại “Thiên đường” du lịch biển Lý Sơn và khu du lịch Măng Đen, công suất phòng đạt từ 90 – 95%; một số cơ sở lưu trú tại phường Kon Tum cũng ghi nhận công suất trên 90%...

Theo đó đã mang tổng doanh thu du lịch về cho Quảng Ngãi ước đạt 532 tỉ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước 2025; góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc số lượng khác đến Quảng Ngãi trong dịp lễ Giỗ tổ, 30/4 và 1/5/2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước 2025, theo Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi có nhiều nguyên nhân.

Cùng với thời tiết trong những đợt lễ thuận lợi, trước đó cấp ngành Quảng Ngãi cũng đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, như chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp du lịch triển khai đồng bộ các giải pháp.

Triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá cả, tổ chức phân luồng tại các điểm đến đông khách.

Sự chuẩn bị chua đáo từ các cấp, ngành và địa phương trước kì nghỉ lễ, đã góp phần thu hút lượng khách đế với Quảng Ngãi. Ảnh: V.Tùng.

Trong các kỳ nghỉ lễ, các cấp, ngành và địa phương đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như lễ hội truyền thống, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm du lịch cộng đồng, ẩm thực… góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách; quảng bá hình ảnh, văn hóa và thương hiệu du lịch của tỉnh.

Nhờ vậy mà lượng khách đến Quảng Ngãi, đặc biệt là du khách quốc tế trong những đợt lễ này tăng mạnh.