Du khách nước ngoài khám phá sản phẩm OCOP tại 2 điểm trưng bày "Tinh hoa Đà Nẵng"

Khai trương hai điểm trưng bày “Tinh hoa Đà Nẵng”

Hai điểm trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của thành phố do các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn cung ứng. Các sản phẩm được tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì song ngữ, khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và năng lực cung ứng ổn định để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách trong và ngoài nước.

Danh mục sản phẩm khá đa dạng, gồm các đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm, đồ uống, dược liệu, mỹ phẩm thiên nhiên, hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, thời trang cùng nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đà Nẵng.



Sáng 28/7, Sở Công thương TP Đà Nẵng đã tiến hành khai trương hai điểm trưng bày sản phẩm "Tinh hoa Đà Nẵng". Ảnh: Viết Niệm

Theo Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, việc đưa vào hoạt động hai điểm trưng bày không chỉ tạo thêm kênh giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương mà còn hướng đến xây dựng một không gian trải nghiệm thương hiệu Đà Nẵng gắn với văn hóa và du lịch.



Tại đây, du khách không chỉ có thể mua sắm mà còn được thưởng thức các đặc sản như trà, cà phê, tham gia các workshop, hoạt động trải nghiệm và giao lưu với nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất để tìm hiểu về quy trình chế tác cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.



Các điểm trưng bày được kỳ vọng trở thành điểm mua sắm uy tín dành cho du khách, đồng thời là cầu nối giữa hoạt động sản xuất, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch. Thông qua mô hình này, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương sẽ từng bước trở thành một phần trong hành trình khám phá Đà Nẵng của du khách.



Trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của thành phố do các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn cung ứng. Ảnh: Viết Niệm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn sở hữu nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các đặc sản mang đậm bản sắc địa phương.



Theo bà Trâm, việc đưa những sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là du khách và bạn bè quốc tế, luôn là mục tiêu được thành phố và ngành Công Thương quan tâm. Việc hình thành điểm trưng bày "Tinh hoa Đà Nẵng" tại Nhà ga hành khách quốc tế là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng về phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương, quảng bá hình ảnh thành phố thông qua những sản phẩm tiêu biểu.



Điểm trưng bày tại Nhà ga hành khách quốc tế được bố trí trong khu vực cách ly - nơi có lượng lớn hành khách trong nước và quốc tế qua lại mỗi ngày. Không gian được thiết kế hiện đại với bốn khu vực giới thiệu gồm: Hương vị Việt Nam, Đặc sản Đà Nẵng, Tinh hoa Đà Nẵng và Sản phẩm thảo dược bảo vệ sức khỏe.



"Chúng tôi kỳ vọng mỗi sản phẩm được giới thiệu tại đây sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế", bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm nhấn mạnh.



Du khách nước ngoài trải nghiệm sản phẩm OCOP được trưng bày tại 2 điểm. Ảnh: Viết Niệm

Là một trong những du khách tham quan điểm trưng bày, chị Anna, đến từ Australia, cho biết không gian trưng bày tạo ấn tượng bởi sự đa dạng của các sản phẩm và cách giới thiệu mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Theo chị, đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn giúp du khách hiểu thêm về câu chuyện, giá trị và bản sắc của từng sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng.



Trong thời gian tới, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý và vận hành để thường xuyên bổ sung các sản phẩm mới, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.



Thành phố cũng đặt mục tiêu từng bước xây dựng hệ thống điểm giới thiệu và bán sản phẩm "Tinh hoa Đà Nẵng" tại các vị trí có tiềm năng thu hút khách du lịch, góp phần mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với phát triển thương mại, du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.