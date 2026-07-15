Du lịch Gia Lai bùng nổ với 8,75 triệu lượt khách, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "khẩn" siết an toàn du lịch đường thủy

Tuyệt đối không đánh đổi an toàn để phát triển du lịch hoặc thu hút khách

Ngày 15/7, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão và yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cùng với sự phát triển mạnh của du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, nhiều sản phẩm du lịch gắn với biển, sông, hồ, đầm, vịnh, khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái đã được đưa vào khai thác, thu hút đông đảo du khách.

Tuy nhiên, mùa mưa bão đang đến gần, thời tiết và thủy văn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy. Bên cạnh đó, những vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương trong cả nước là bài học cần đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động du lịch.

Gia Lai yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QN.

UBND tỉnh Gia Lai xác định bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và du khách là yêu cầu cao nhất trong mọi hoạt động du lịch; tuyệt đối không đánh đổi an toàn để phát triển du lịch hoặc thu hút khách.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc để phương tiện, bến thủy, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện vẫn tham gia vận chuyển khách.

Đồng thời, kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy.

Xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát toàn bộ các khu, điểm du lịch có hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy.

Yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành chỉ hợp tác với đơn vị vận tải đủ điều kiện pháp lý; xây dựng, cập nhật phương án bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách.

Giao Sở Xây dựng tổng kiểm tra phương tiện, bến thủy, cầu tàu và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện hết hạn đăng kiểm, không đủ trang thiết bị cứu sinh, chở quá số người hoặc người điều khiển không đủ điều kiện theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất vào các dịp lễ, tết và mùa cao điểm du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời cảnh báo thiên tai và chủ trì xây dựng phương án ứng phó đối với hoạt động du lịch đường thủy.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), UBND các xã, phường có hoạt động du lịch đường thủy cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy.

Kiểm soát hoạt động tàu, thuyền, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, không để phát sinh bến thủy tự phát và sẵn sàng ứng phó khi thời tiết xấu.

Biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là điểm đến của rất nhiều du khách trong nước, quốc tế. Ảnh: QN.

Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, vận tải khách đường thủy có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và hướng dẫn hành khách các kỹ năng an toàn trước khi khởi hành.

“Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Đáng nhớ"”, UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19%; doanh thu du lịch đạt 19.010 tỷ đồng.

Kết quả này vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành hơn 58% mục tiêu 15 triệu lượt khách của cả năm.