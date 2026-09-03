Du lịch Hà Tĩnh đón khoảng 110.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Theo tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến 2/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 110.000 lượt khách. Trong đó, có 33.140 lượt khách lưu trú nội địa và 640 lượt khách lưu trú quốc tế.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú nội địa đạt 33.140 lượt, tăng 25.640 lượt, tương đương 341% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú quốc tế cũng tăng thêm 502 lượt.

Kết quả này cho thấy sức hút của du lịch Hà Tĩnh đang có những chuyển biến tích cực, nhất là khi nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá các điểm đến trong tỉnh ngày càng được du khách quan tâm.

Du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dâng nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: ĐL

Trong dịp lễ, nhiều điểm đến nổi bật tiếp tục thu hút lượng khách lớn. Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) ước đón khoảng 41.200 lượt khách; Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) khoảng 20.000 lượt; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) hơn 17.000 lượt; Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đạt hơn 5.000 lượt.

Đặc biệt, việc các điểm du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng và di tích lịch sử cùng tạo sức hút đã góp phần hình thành bức tranh du lịch đa dạng trong kỳ nghỉ lễ.

Không chỉ hướng tới nghỉ dưỡng, du khách còn tìm đến Hà Tĩnh để trải nghiệm cảnh quan, văn hóa và những địa danh mang giá trị lịch sử, truyền thống.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Khu du lịch Thiên Cầm, xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: TC

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, an toàn. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chú trọng vệ sinh môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Lượng khách tăng cùng chất lượng phục vụ được duy trì cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang từng bước nâng sức cạnh tranh, hướng tới phát triển theo chiều sâu.

Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng điểm đến, qua đó tạo động lực đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.