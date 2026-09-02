Du lịch Huế “bùng nổ” dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Đón hơn 651.000 lượt khách, thu hơn 1.500 tỷ đồng

Chiều 2/9, UBND TP.Huế cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng rất mạnh. Tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong dịp này ước đạt hơn 651.000 lượt, tăng khoảng 231% so với cùng dịp năm 2025.

Doanh thu từ dịch vụ du lịch Huế ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 383% so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách du lịch đến Huế trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ước đạt hơn 651.000 lượt, tăng khoảng 231% so với cùng dịp năm 2025. Ảnh: Đình Hoàng.

Cùng với lượng khách tăng cao, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Huế đạt khoảng 95%. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm 29/8, 30/8, 31/8, 1/9, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.

Điều này cho thấy sức hút lớn của du lịch Huế đối với du khách trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhất là khi thành phố tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc quy mô lớn.

Hoạt động tham quan hệ thống di tích cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Cụ thể, từ ngày 29/8 đến hết ngày 1/9, các điểm tham quan di tích tại Huế đón tổng cộng 85.003 lượt khách, gồm 72.874 lượt khách trong nước và 12.129 lượt khách quốc tế, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tham quan di tích trong thời gian này đạt hơn 11 tỷ đồng.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

Một trong những điểm nhấn góp phần tạo sức hút cho du lịch Huế dịp lễ năm nay là lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026, diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc.

Dù là năm đầu tiên tổ chức, Huế Wonderverse Fest 2026 đã thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra.

Riêng đêm khai mạc thu hút hơn 70.000 khán giả. Đêm nhạc “Di sản Hội nhập” tại khu vực sân khấu Quảng trường Văn hóa- thể thao TP.Huế cũng thu hút hơn 50.000 khán giả tham dự trực tiếp.

Không chỉ tạo điểm nhấn về lượng người tham dự, Huế Wonderverse Fest 2026 còn tạo hiệu ứng truyền thông đáng chú ý khi được bình chọn vào top 5 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật của cả nước trong tuần.

Điểm nhấn góp phần tạo sức hút cho du lịch Huế dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay là lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026. Ảnh: Đình Hoàng.

Việc một lễ hội mới tổ chức lần đầu đã nhanh chóng lọt vào nhóm các sự kiện, chiến dịch thương hiệu nổi bật cho thấy sức hút của chương trình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lượng khách tăng mạnh trong dịp Quốc khánh 2/9, cùng công suất phòng ở mức cao và doanh thu du lịch tăng đột biến là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Huế.

Việc kết hợp khai thác giá trị di sản với các chương trình âm nhạc, nghệ thuật và lễ hội quy mô lớn đang tạo thêm sản phẩm mới, kéo dài thời gian trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn của du lịch Huế trong các dịp cao điểm.