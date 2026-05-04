Dữ liệu 'sốc' sẽ khiến ông Trump thất vọng: Thẻ Vàng 1 triệu USD chỉ có 338 đơn đăng ký, 1 người được duyệt

Tổng thống đã cho ra mắt thẻ Trump Gold Card vào tháng Hai với tuyên bố rằng nó sẽ "bán chạy như tôm tươi". Ảnh : Alex Brandon

Được công bố rầm rộ từ tháng 2/2025, chương trình “Thẻ Vàng” hứa hẹn mang lại con đường nhanh chóng để được cư trú tại Mỹ cho những người sẵn sàng chi tiền. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng ước tính rằng nếu cấp 200.000 visa, chương trình có thể mang về tới 1.000 tỷ USD cho ngân khố Mỹ, dù mức giá sau đó đã được giảm từ 5 triệu USD xuống còn 1 triệu USD trước khi chính thức triển khai.

Tuy nhiên, thực tế lại không như kỳ vọng. Theo tài liệu nộp lên tòa án tuần này, chỉ có 338 người nộp đơn xin “visa vàng”, trong đó 59 hồ sơ được chuyển sang giai đoạn xét duyệt sâu hơn bởi Bộ An ninh Nội địa. Đáng chú ý, cho đến nay mới chỉ có duy nhất một người được chấp thuận.

Ông Lutnick cho biết, chương trình vẫn đang ở giai đoạn đầu và được kiểm tra rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quy trình hoàn hảo, đồng thời khẳng định vẫn còn “hàng trăm hồ sơ đang chờ xử lý”. Danh tính người đầu tiên được cấp visa vẫn chưa được công bố.

Trước đó, rapper Nicki Minaj từng tuyên bố trên mạng xã hội rằng cô nhận được “Thẻ Trump” miễn phí, nhưng một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết đây chỉ là vật lưu niệm, không phải thị thực hợp pháp.

Chương trình cũng vấp phải chỉ trích từ phe Dân chủ. Hạ nghị sĩ Jimmy Gomez cho rằng lời hứa mang về hơn 1 tỷ USD cho nước Mỹ đã không thành hiện thực và kết quả thực tế “thua xa kỳ vọng”.

Theo quy định, người sở hữu “Thẻ Vàng” sẽ được xếp vào các diện visa lao động EB-1 hoặc EB-2, vốn trước đây dành cho những cá nhân có năng lực đặc biệt hoặc trình độ cao. Tuy nhiên, thay vì phải chứng minh năng lực, người nộp đơn chỉ cần chi 1 triệu USD và đóng thêm 15.000 USD phí xử lý, đổi lại là cam kết mang lại lợi ích đáng kể cho nước Mỹ. Website của chương trình thậm chí quảng bá rằng quy trình có thể hoàn tất chỉ trong vài tuần.

Dẫu vậy, sáng kiến này đang đối mặt với thách thức pháp lý từ Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ, tổ chức cho rằng chương trình ưu tiên người giàu thay vì người tài, đồng thời có thể làm gián đoạn hệ thống cấp visa hiện tại và kéo dài thời gian chờ đợi.

Chính quyền Donald Trump đã bác bỏ lo ngại này, cho rằng số lượng hồ sơ “Thẻ Vàng” quá nhỏ so với hàng chục nghìn đơn EB-1 và EB-2 mỗi năm nên khó có thể gây ảnh hưởng hệ thống.

Ngoài ra, một phiên bản “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD cũng đang được lên kế hoạch, với ưu đãi thuế đáng kể, cho phép người sở hữu sống tại Mỹ tới 270 ngày mỗi năm mà không bị đánh thuế thu nhập ở nước ngoài. Tuy nhiên, chương trình này vẫn chưa được triển khai và cần sự phê duyệt của Quốc hội Mỹ.