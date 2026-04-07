Dư luận "nóng" về việc người dân dùng can nhựa chở xăng sang nước láng giềng bán, chính quyền địa phương nói gì?

Ngày 7/4, tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), Bộ Công thương cho biết, cơ quan này đã đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố phối hợp cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý hành vi găm hàng xăng, dầu hoặc bán số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu.

Thông tin xăng, dầu đựng trong can nhựa bị "tuồn" sang bên kia biên giới được phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp lại màn hình.

Theo Cục TTTN, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong đó, Cục TTTN đã chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về dự báo cung cầu, điều tiết nguồn hàng và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định, góp phần ổn định thị trường xăng dầu.

Tuy nhiên thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin có tình trạng cá nhân, tiểu thương tại các khu vực cửa khẩu (đặc biệt là khu vực Lao Bảo - Quảng Trị) thực hiện hành vi thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ, cải tạo phương tiện vận chuyển (chế thêm thùng chứa nhiên liệu...) để đưa nước láng giềng bán hưởng chênh lệch giá.

Theo Cục TTTN, hành vi này gây nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước và tiềm ẩn mất an toàn cháy nổ nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, Cục TTTN đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (đặc biệt tại các tỉnh biên giới) chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng địa phương như công an, hải quan, bộ đội biên phòng tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bán số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép. Vận động các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Trước thông tin trên, ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, thực tế có tình trạng người dân dùng can nhựa mua xăng, dầu rồi vận chuyển sang bên kia biên giới.

Theo ông Vũ, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an, hải quan, biên phòng tuyên truyền người dân không thực hiện hành vi trên; đồng thời các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Tuy nhiên, việc xử lý hành vi chở xăng, dầu sang bên kia biên giới gặp nhiều khó khăn.

Được biết, nhờ sự điều tiết hợp lý của Chính phủ, Bộ Công thương, giá xăng, dầu trong nước thấp hơn nhiều so với một số nước lân cận.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, song song với Quỹ bình ổn, Chính phủ triển khai nhiều công cụ tài khóa đồng thời như thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu từ ngày 9/3 đến 30/4/2026; Thuế bảo vệ môi trường về 0% đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu hàng không từ 26/3 đến 15/4; Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cắt giảm từ 8–10% xuống 0%; Miễn khai thuế GTGT trong khi vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Ước tính tổng số thu ngân sách Nhà nước bị giảm khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng (khoảng 295 triệu USD). Tuy nhiên, để bình ổn giá cả và giảm áp lực chi phí, Chính phủ vẫn triển khai các biện pháp nêu trên.

Một chuyên gia ngành công thương cho biết, Chính phủ, Bộ Công thương đã triển khai nhiều cách để giá xăng, dầu trong nước thấp hơn các nước lân cận, điều này có lợi cho người dân. Thế nhưng, một số đối tượng lại lợi dụng, mang xăng, dầu sang bên kia biên giới bán để hưởng chênh lệch giá, gây nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước, cần phải ngăn chặn.