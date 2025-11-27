Đưa dự án Xây dựng đô thị thông minh ở Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 10 triệu USD vào hoạt động

Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ cũ) nay là thành phố Đà Nẵng là một quá trình dài đầy nỗ lực, là kết tinh của sự hợp tác quốc tế, của tinh thần trách nhiệm và của mong muốn xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khánh thành dự án. Ảnh: T.H

Từ năm 2021 đến nay, dự án được triển khai tại thành phố Tam Kỳ cũ thông qua nguồn tài trợ của KOICA, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Quảng Nam trước đây và sự phối hợp của các sở, ngành, các đơn vị tư vấn, đội ngũ chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Cho đến thời điểm ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng, thành phố Tam Kỳ được tổ chức lại thành 4 phường là, phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, dự án đã hoàn thành phần lớn các hợp phần theo cam kết.

Từ thời điểm đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã tin tưởng giao lại cho UBND phường Tam Kỳ phối hợp với các phường Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú tiếp quản, hoàn thiện những công việc cuối cùng và chuẩn bị vận hành hệ thống.

Lê khánh thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh nằm trong hợp phần của dự án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ cũ), dự án này do KOICA tài trợ. Ảnh: T.H

“Đối với phường Tam Kỳ, sự kiện hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Tam Kỳ là địa phương đầu tiên của thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và vận hành một dự án mang tầm vóc lớn, có tính chiến lược về chuyển đổi số và quản trị đô thị.

Khi tiếp nhận dự án từ UBND thành phố Đà Nẵng, UBND phường Tam Kỳ xác định rõ trách nhiệm của mình sẽ vận hành hệ thống một cách hiệu quả, liên tục cập nhật dữ liệu và đề xuất mở rộng thêm các dịch vụ thông minh trong thời gian đến.

Chúng tôi tin rằng, với nền tảng đã được xây dựng, Tam Kỳ hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trong tiến trình xây dựng đô thị xanh – thông minh – đáng sống…”, ông Đỗ Văn Minh chia sẻ.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Tam Kỳ chính thức đưa vào hoạt động, đây được xem là "bộ não" điều hành toàn cảnh của 4 phường mới là Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú, thành phố Tam Kỳ mới

Ông Lee Byunghwa - Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhấn mạnh, dự án Xây dựng đô thị thông minh Tam Kỳ không chỉ xây dựng kế hoạch tổng thể đô thị thông minh cho thành phố Tam Kỳ mà còn xây dựng kế hoạch chiến lược “Vùng thông minh” đối với các khu vực Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, từ đó đưa ra mô hình liên kết cho toàn khu vực chứ không chỉ một đơn thuần là một đô thị.

Dự án đã xây dựng mô hình thực tế vì lợi ích của người dân thông qua việc xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng camera, cảm biến đo mực nước để cảnh báo ngập lụt, hệ thống Wi-Fi công cộng và các dịch vụ thông tin du lịch, thông tin y tế.

Tiếp đến nữa là hoàn thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Trung tâm điều hành sẽ là trung tâm điều phối số của đô thị, là nơi tổng hợp, quản lý dữ liệu đô thị và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực giao thông, thiên tai, du lịch...

Ông Lee Byunghwa - Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh: T.H

“Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành thành phố mới với tên gọi là thành phố Đà Nẵng, trở thành cửa ngõ chiến lược miền Trung và là trung tâm tăng trưởng, đổi mới cấp quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm điều hành đô thị thông minh Tam Kỳ khai trương ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với định hướng quản lý đô thị tổng hợp và hành chính thông minh của thành phố Đà Nẵng mới.

Thời gian tới, KOICA sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong phạm vi của mình để thành phố Đà Nẵng và phường Tam Kỳ có thể vận hành ổn định hệ thống này”, ông Lee Byunghwa nhấn mạnh.

Các chuyên gia Hàn Quốc đang hỗ trợ tại trung tâm điều hành thông minh

Dự án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ cũ) có tổng mức đầu tư là 10 triệu USD tương đương 231,42 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cung cấp viện trợ 9 triệu USD (tương đương 231,42 tỷ đồng). Ngân sách thành phố Tam Kỳ cũ đối ứng 1 triệu USD (tương đương 23,142 tỷ đồng, bố trí từ 2021 - 2025 theo tiến độ dự án).

Dự án gồm có 7 hợp phần như, tổng quan chiến lược tổng thể thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch tổng thể phát triển thành phố thông minh Tam Kỳ; xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng của đô thị thông minh Tam Kỳ, CSDL dùng chung, không gian đô thị, dân cư, hạ tầng giao thông, an ninh trật tự; phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh (hệ thống thí điểm cho Tam Kỳ); dịch vụ thí điểm đô thị thông minh (địa bàn thí điểm tại các phường nội thị thành phố Tam Kỳ); xây dựng và vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh…