Đưa nông sản "xịn" từ Điện Biên "chạm tay" người Hà Nội

Theo đó, từ ngày 16 đến 19/7/2026, tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt” (62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố”.

Không gian trưng bày Chương trình Sức sống hàng Việt số 9. Ảnh: DMS

Với chủ đề “Điện Biên phố”, chương trình sẽ mang một không gian đậm bản sắc Điện Biên đến giữa phố Tràng Tiền, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng cùng các giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Bắc.

Đây không chỉ là hoạt động quảng bá, kích cầu tiêu dùng hàng Việt mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất của tỉnh Điện Biên kết nối với hệ thống phân phối và người tiêu dùng, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Không gian trưng bày sẽ quy tụ 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và sản phẩm thủ công truyền thống.

Hàng trưng bày tại gian hàng bao gồm cả nông sản và đồ thủ công đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Ảnh: DMS.

Người dân và du khách sẽ có cơ hội tham quan, trải nghiệm và mua sắm các đặc sản nổi tiếng của địa phương như cà phê Điện Biên, miến dong, mắc ca, mật ong, ngô nếp sấy, thịt trâu gác bếp, lạp sườn, chẳm chéo, mì gạo lứt cùng nhiều sản phẩm thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp giữa hoạt động trưng bày trực tiếp với các phiên livestream trên nền tảng TikTok. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng trên phạm vi cả nước, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã địa phương khai thác hiệu quả các kênh thương mại điện tử.

Là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt”, “Điện Biên phố” là một trong những giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.

Thông qua việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chương trình góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước.

Chương trình sẽ mở cửa đón khách tham quan, mua sắm từ ngày 16 đến 19/7/2026 tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bên cạnh hoạt động tham quan và mua sắm trực tiếp, người tiêu dùng trên cả nước có thể theo dõi các phiên livestream để tiếp cận những sản phẩm đặc trưng của Điện Biên cùng nhiều chương trình ưu đãi trong thời gian diễn ra sự kiện.