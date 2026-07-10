Đừng chỉ đổ tiền vào vàng, AI và chuyển đổi xanh đang mở ra kênh sinh lời mới cực hấp dẫn cho nhà đầu tư

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Trong cuộc trao đổi với Kitco News, bà Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu tại FTSE Russell - tổ chức cung cấp chỉ số tài chính và dữ liệu thị trường toàn cầu, thuộc London Stock Exchange Group (LSEG) - cho biết, triển vọng đầu tư của vàng về cơ bản chưa thay đổi. Kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị kéo dài và xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng cũng đang chịu sức ép từ việc lợi suất thực duy trì ở mức cao khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng.

“Vàng đang có một lực đẩy và một lực cản. Một mặt, đây vẫn là tài sản phòng vệ trước lạm phát và bất ổn. Mặt khác, lợi suất thực tăng đang tạo áp lực lên giá vàng”, bà De nhận định.

Theo FTSE Russell, sự giằng co này khiến vàng duy trì vị thế cân bằng: vẫn là tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ hàng hóa mới.

AI và năng lượng xanh tạo động lực mới cho kim loại công nghiệp

Bên cạnh vàng, FTSE Russell cho rằng thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ hai xu hướng lớn: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

“Chúng ta đang ở giữa cuộc chuyển đổi AI và cũng đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Những xu hướng này đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các nhà đầu tư hàng hóa”, bà De nói.

Theo chuyên gia này, những biến động năng lượng gần đây, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, đã làm thay đổi cách nhìn về năng lượng tái tạo. Chuyển đổi xanh không còn chỉ được xem là câu chuyện môi trường, mà ngày càng gắn với an ninh năng lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

FTSE Russell nhận định, dù trong ngắn hạn nhiều quốc gia vẫn cần duy trì nguồn cung nhiên liệu hóa thạch để bảo đảm ổn định năng lượng, nhưng những cú sốc địa chính trị lại có thể thúc đẩy mạnh hơn đầu tư vào năng lượng sạch, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Các lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi gồm điện mặt trời, pin lưu trữ, xe điện, hệ thống lưới điện và các công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đồng, bạc hưởng lợi từ làn sóng điện khí hóa

Sự phát triển của AI và năng lượng xanh đang kéo theo nhu cầu lớn đối với các kim loại công nghiệp. FTSE Russell cho rằng các kim loại phục vụ quá trình điện khí hóa sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn trong những năm tới.

Dù không đưa ra khuyến nghị đầu tư cụ thể, bà De cho rằng đồng và bạc là những kim loại có triển vọng hưởng lợi từ các xu hướng dài hạn này.

Đồng đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng điện, xe điện và các hệ thống năng lượng tái tạo, trong khi bạc được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện tử và sản xuất pin mặt trời.

Ngoài chuyển đổi năng lượng, làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI cũng đang tạo thêm động lực cho nhu cầu nguyên liệu. FTSE Russell ước tính 5 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ sẽ chi hơn 600 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay, trước khi tổng mức đầu tư có thể vượt 900 tỷ USD vào năm 2028.

Nguồn vốn khổng lồ này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với chip bán dẫn, thiết bị điện, trung tâm dữ liệu và các kim loại cần thiết để xây dựng hệ sinh thái AI.

Vàng vẫn giữ vai trò phòng thủ trong danh mục

Dù đánh giá cao triển vọng của các kim loại công nghiệp, FTSE Russell nhấn mạnh vàng vẫn giữ vị trí đặc biệt nhờ vai trò tài sản phòng thủ.

Theo bà De, những yếu tố như bất ổn địa chính trị, thay đổi chính sách của Fed và biến động trên thị trường lãi suất tiếp tục là lý do để nhà đầu tư duy trì tỷ trọng vàng trong danh mục.

Tuy nhiên, bà cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp các rủi ro tiềm ẩn khi kỳ vọng môi trường kinh tế sẽ nhanh chóng ổn định.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn là công cụ bảo vệ tài sản quan trọng, nhưng nhà đầu tư hàng hóa đang có thêm nhiều lựa chọn mới khi AI và chuyển đổi xanh mở ra một chu kỳ nhu cầu nguyên liệu khác biệt so với những giai đoạn trước.