Được chấp thuận đầu tư Nhà máy Điện gió 6.500 tỷ, Xuân Cầu Holdings tiềm lực thế nào?

Như Etime/Dân Việt đã thông tin, UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận Xuân Cầu Holdings đầu tư Nhà máy Điện gió Cam Lộ với tổng vốn 6.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại từ quý II/2028, bổ sung thêm nguồn điện tái tạo cho khu vực.

CTCP Xuân Cầu Holdings (tiền thân là Công ty TNHH Xuân Cầu) thành lập tháng 4/2000, trụ sở chính tại Hà Nội. Dữ liệu cho thấy, tính đến tháng 9/2026, vốn điều lệ của Xuân Cầu Holdings đã được nâng từ 8.250 tỷ đồng lên 10.650 tỷ đồng.

Theo Dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm, CTCP Xuân Cầu Holdings đã sử dụng nhiều loại tài sản để bảo đảm nghĩa vụ tại các ngân hàng, từ quyền tài sản tại dự án bất động sản, cổ phần tại doanh nghiệp năng lượng đến máy móc, thiết bị.

Cụ thể, Công ty đăng ký biện pháp thế chấp tại Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch theo hợp đồng số KH1-250486/HDTC/QTS.XCH. Giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được ghi nhận là 22.365 tỷ đồng. Hồ sơ có số đăng ký 1585840042, được đăng ký lần đầu ngày 22/4/2025.

Theo mô tả tài sản bảo đảm, Xuân Cầu Holdings thế chấp toàn bộ quyền tài sản, quyền khai thác, quản lý dự án và lợi tức thu được từ Dự án Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tài sản bảo đảm gắn với các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và giao đất của tỉnh Hưng Yên. Trong đó, hồ sơ dẫn Quyết định số 102/QĐ-UBND, được UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 27/2/2013 và điều chỉnh lần thứ nhất ngày 24/10/2022.

Ngoài quyền khai thác, quản lý và lợi tức từ dự án, tài sản bảo đảm còn bao gồm các khoản bồi hoàn, tài sản và khoản thanh toán phát sinh liên quan đến dự án; đồng thời bao gồm tiền thu được, quyền nhận tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt các tài sản bảo đảm. Theo hồ sơ, thời hạn sử dụng đất của dự án được xác định đến ngày 27/2/2063.

Đáng chú ý, hồ sơ đăng ký ngày 2/7/2026 cho cùng hợp đồng KH1-250486/HDTC/QTS.XCH tiếp tục ghi nhận giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 22.365 tỷ đồng. Đây là đăng ký thay đổi, có số đăng ký 2096236458, được phê duyệt và ghi nhận thời điểm đăng ký ngày 2/7/2026.

Các dữ liệu đăng ký cũng cho thấy quan hệ bảo đảm của Xuân Cầu Holdings với hệ thống ngân hàng đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Ngày 18/7/2016, Xuân Cầu Holdings đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng số 01/2016/TSTC/VCBTX-XC ngày 5/7/2016. Giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được ghi nhận là 140 tỷ đồng. Số đăng ký là 1218906527.

Tài sản thế chấp khi đó là hàng tồn kho luân chuyển gồm xe máy mang nhãn hiệu Piaggio, mới 100%, tại hệ thống showroom và kho hàng của Xuân Cầu ở Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM, với giá trị tối thiểu 75 tỷ đồng. Hồ sơ liệt kê 9 showroom cùng các kho hàng của doanh nghiệp.

Đến ngày 25/7/2016, một đăng ký thay đổi với số đăng ký 12764657 tiếp tục gắn với hợp đồng số 01/2016/TSTC/VCBTX-XC ngày 5/7/2016, giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ vẫn được ghi nhận 140 tỷ đồng. Hồ sơ thay đổi cập nhật hệ thống tài sản bảo đảm, trong đó số kho hàng tại Hà Nội được thể hiện là 3 kho, bên cạnh 1 kho tại TP.HCM.

Năm 2017, Xuân Cầu tiếp tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa theo hợp đồng số 46-2017/HĐTC/NHCT126 ngày 27/4/2017. Hồ sơ có số đăng ký 1248319641, được ghi nhận ngày 10/5/2017.

Tài sản bảo đảm gồm hàng tồn kho luân chuyển là xe máy, phụ tùng xe máy của Xuân Cầu, bao gồm hàng trong kho, ngoài kho và hàng hình thành trong tương lai. Ngoài ra còn có quyền lợi, lợi ích phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến tài sản; các quyền đòi nợ, khoản bồi hoàn và khoản thanh toán liên quan đến việc mua bán, trao đổi, cho thuê, thay đổi hoặc thay thế tài sản.

Đến năm 2020, tài sản bảo đảm của Xuân Cầu xuất hiện thêm dưới dạng cổ phần.

Ngày 3/11/2020, doanh nghiệp đăng ký giao dịch bảo đảm tại VietinBank – Chi nhánh Đống Đa theo hợp đồng số 80/2020/HĐBĐ/NHCT126, số đăng ký 1388711001. Thời điểm đăng ký được ghi nhận lúc 10h19 ngày 3/11/2020.

Tài sản thế chấp là toàn bộ cổ phần và các quyền liên quan đến cổ phần của Xuân Cầu tại Công ty Cổ phần Năng lượng FICO Bình Định. Hồ sơ dẫn Giấy Chứng nhận phần vốn góp số 04/2020/GCN-HĐQT ngày 8/9/2020, cùng sổ đăng ký cổ đông và các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp năng lượng này.

Ngày 17/3/2021, đăng ký thay đổi số 2039835711 tiếp tục được thực hiện đối với hợp đồng 80/2020/HĐBĐ/NHCT126. Hồ sơ bổ sung tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần và các quyền liên quan đến cổ phần của Xuân Cầu tại Công ty Cổ phần Năng lượng FICO Bình Định, căn cứ Giấy Chứng nhận phần vốn gp số 01/2021/GCN-HĐQT ngày 7/1/2021.

Một hồ sơ khác đáng chú ý được đăng ký tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Ngày 6/4/2021 ghi nhận giao dịch bảo đảm theo hợp đồng số 01/2021/14067770/HĐTC, ký ngày 9/1/2021. Giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được xác định là 908 tỷ đồng.

Các bên bảo đảm gồm Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng và Công ty TNHH Xuân Cầu. Tài sản thế chấp là máy móc, thiết bị hình thành từ vốn vay thuộc Dự án Nhà máy điện gió số 7 Sóc Trăng, theo hợp đồng thế chấp số 01/2021/14067770/HĐTC.

Cũng trong năm 2021, ngày 1/6/2021, Xuân Cầu đăng ký giao dịch bảo đảm số 1417481552 tại Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch theo hợp đồng KH1-210061/HĐTCVG.DT1. Giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được ghi nhận khoảng 2.064,34 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là phần vốn góp và quyền tài sản đối với phần vốn góp của Xuân Cầu tại Công ty Cổ phần Năng lượng DT1. Theo hồ sơ, phần vốn góp này có giá trị tại thời điểm góp vốn 291.6 tỷ đồng, tương đương 42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng DT1, với 29.159.990 cổ phần phổ thông.

Ngày 19/12/2023, Xuân Cầu Holdings đăng ký giao dịch bảo đảm tại VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hà Nội theo hợp đồng số 01/2023/HĐTC QTS PVG/106- XCH. Tài sản thế chấp là 360.450.000 cổ phần, theo mệnh giá 3.604,5 tỷ đồng, của Xuân Cầu Holdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Cùng ngày, các đăng ký thay đổi liên quan đến hợp đồng 01/2023/HĐTC QTS PVG/106- NGUYEN VINH HAU được ghi nhận trong năm 2024. Đáng chú ý, ngày 18/10/2024, hồ sơ số 2070886467 thể hiện việc rút bớt tài sản bảo đảm là 5.625.000 cổ phần, theo mệnh giá 56,25 tỷ đồng, của ông Nguyễn Vĩnh Hậu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Một đăng ký khác cùng ngày, số 2070910351, ghi nhận việc rút bớt tài sản bảo đảm là 340.425.000 cổ phần, theo mệnh giá 3.404,25 tỷ đồng, cũng liên quan đến ông Nguyễn Vĩnh Hậu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Trong khi đó, hồ sơ số 1559235622, đăng ký ngày 18/10/2024, tiếp tục ghi nhận Xuân Cầu Holdings thế chấp 259.200.000 cổ phần, theo mệnh giá 2.592 tỷ đồng, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện cho VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Trong năm 2026, dữ liệu tiếp tục ghi nhận nhiều giao dịch bảo đảm của Xuân Cầu Holdings tại Vietcombank - Chi nhánh Sở Giao dịch.

Ngày 27/5/2026, hợp đồng số KH1-260156/QTS/ST2-XC được đăng ký lần đầu, số đăng ký 1651141329, với thời điểm đăng ký 9h57 ngày 27/5/2026.

Cùng ngày, hợp đồng số KH1-260157/HDTCVG/XCH được đăng ký lần đầu, số đăng ký 1651146085, thời điểm đăng ký 10h03 ngày 27/5/2026. Hồ sơ ghi nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Năng lượng ST2.

Tiếp đó, hợp đồng số KH1-260153/MMTB/ST2 được đăng ký với số đăng ký 1651325079, thời điểm đăng ký 16h45 ngày 27/5/2026, tài sản bảo đảm gồm máy móc, thiết bị và các động sản khác.

Ngày 28/5/2026, đăng ký số 1651471846 được ghi nhận đối với hợp đồng KH1-260154/TCĐS/ST2, có hiệu lực từ 27/5/2026, với tài sản bảo đảm là toàn bộ tài sản thuộc phạm vi hợp đồng. Các hồ sơ này đều xác định Xuân Cầu Holdings là bên thế chấp và Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch là bên nhận thế chấp.