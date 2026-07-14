Cụ thể, Dược Hậu Giang bị xác định có hành vi vi phạm thủ tục thuế và kê khai chưa chính xác làm giảm số thuế phải nộp. Tuy nhiên, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được doanh nghiệp ghi nhận đầy đủ trên sổ sách kế toán, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Với các vi phạm được xác định, Dược Hậu Giang bị xử phạt hành chính tổng số tiền khoảng 1,61 tỷ đồng. Trong đó, mức phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 6,5 triệu đồng; hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bị phạt 179,1 triệu đồng; vi phạm liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp bị phạt 767,2 triệu đồng và thuế giá trị gia tăng bị phạt 658,4 triệu đồng.

Ngoài khoản tiền phạt, doanh nghiệp còn bị truy thu gần 8,02 tỷ đồng tiền thuế. Cụ thể, số thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công bị truy thu là gần 895,3 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,84 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng khoảng 3,29 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dược Hậu Giang phải nộp thêm gần 791,3 triệu đồng tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 25/6/2026. Trong đó, tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập cá nhân là 86,8 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 275,3 triệu đồng và thuế giá trị gia tăng là 429,2 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp theo quyết định của cơ quan thuế mà Dược Hậu Giang phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước lên tới hơn 10,4 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang bị phạt và truy thu thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Ảnh: Website DN

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.198,1 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm 4,7%, xuống còn 597,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 5,7%, đạt 600,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 8,8% xuống 29,9 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính được tiết giảm mạnh 43,5%, còn 12 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 8,1% xuống 185,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,2%, lên 85,3 tỷ đồng.

Kết quả, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế 315,7 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 18,6% so với mức 266,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 5.245,7 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản cho thấy công ty tiếp tục duy trì quy mô tiền mặt và tiền gửi ở mức cao. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 703,6 tỷ đồng, tăng hơn 573 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 1.518,6 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho cuối quý ở mức 1.121,2 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm và chiếm khoảng 21,4% tổng tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12,6%, còn 598,1 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 22,6% so với đầu năm, xuống còn 802,8 tỷ đồng. Riêng nợ ngắn hạn còn 731,3 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 965,9 tỷ đồng đầu năm. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm về 345,6 tỷ đồng, trong khi thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 91,6 tỷ đồng xuống còn 76,9 tỷ đồng.

Đến cuối quý I/2026, vốn chủ sở hữu của Dược Hậu Giang đạt 4.442,9 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.770,6 tỷ đồng, tăng thêm hơn 305 tỷ đồng sau một quý hoạt động.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/3/2026, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd là cổ đông chi phối khi nắm giữ 51,01% vốn điều lệ. Đứng thứ hai là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 43,31%. Phần còn lại, tương đương 5,68% vốn điều lệ, thuộc về các cổ đông khác.