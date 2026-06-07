Đường Mặt Trời tiếp tục gom cổ phiếu PAN, nhóm liên quan nắm hơn 19% vốn

Đường Mặt Trời nâng sở hữu tại PAN lên hơn 6%, nhóm liên quan nắm trên 19% vốn

CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

Theo báo cáo, ngày 27/5/2026, Đường Mặt Trời đã mua thêm 2.061.500 cổ phiếu PAN nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, doanh nghiệp nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 10.604.500 đơn vị lên 12.666.000 đơn vị.

Tỷ lệ sở hữu tại PAN theo đó tăng từ 5,076% lên 6,063%.

Đường Mặt Trời hiện là cổ đông lớn của PAN. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do ông Hà Việt Thắng làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Báo cáo cũng cho thấy các bên liên quan đến Đường Mặt Trời đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu PAN. Trong đó, CTCP Chứng khoán SSI nắm giữ 26,63 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,747% vốn điều lệ.

Ngoài SSI, nhóm liên quan còn gồm bà Hà Thị Thanh Vân - thành viên Hội đồng quản trị PAN sở hữu 450.000 cổ phiếu; bà Nguyễn Huỳnh Thu Trúc sở hữu 70.000 cổ phiếu; ông Bùi Thế Tân sở hữu 69.600 cổ phiếu; bà Bùi Thanh Vân sở hữu 25.000 cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Thanh Hà sở hữu 400 cổ phiếu.

Trước giao dịch, nhóm người liên quan nắm giữ tổng cộng 27,24 triệu cổ phiếu PAN, tương đương 13,042% vốn điều lệ. Thêm phần sở hữu của Đường Mặt Trời, tổng lượng cổ phiếu do cả nhóm nắm giữ đạt gần 39,91 triệu đơn vị, tương ứng 19,105% vốn điều lệ PAN.

Theo báo cáo, tỷ lệ sở hữu được tính trên tổng số 208,89 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết của PAN. Lý do thay đổi sở hữu là thực hiện giao dịch mua nhằm gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20/4/2026, Đường Mặt Trời vừa vượt ngưỡng 5% để trở thành cổ đông lớn của PAN.

Chỉ hơn một tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục mua thêm hơn 2 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 6,063%.

Nhóm cổ đông liên quan gồm SSI và Đường Mặt Trời hiện nắm giữ tới 19,105% vốn PAN, tăng từ mức 18,079% ghi nhận trong báo cáo trước đó.

Về CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời thành lập tháng 12/2006, do ông Hà Việt Thắng làm đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc. Thời điểm tháng 10/2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

PAN giảm gần 1.000 tỷ đồng nợ vay, trữ tiền đạt hơn 5.800 tỷ đồng

Trong quý đầu năm, CTCP Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.767 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, từ 3.426 tỷ đồng xuống còn 3.047 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng lên 720 tỷ đồng, tăng gần 3,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện đáng kể từ khoảng 16,8% lên 19,1%.

Điểm sáng lớn nhất trong quý là doanh thu hoạt động tài chính đạt 634 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với mức 188 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ lên 143 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay ở mức 37,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của PAN đạt 15.214 tỷ đồng, giảm khoảng 380 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 3.648 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức hơn 2.182 tỷ đồng. Như vậy, trữ tiền của PAN ở mức 5.830 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tiếp tục tăng từ 3.230 tỷ đồng lên 3.395 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 165 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm. Đây hiện là một trong những khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối kế toán của PAN, chiếm hơn 22% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, PAN tiếp tục đẩy mạnh giảm đòn bẩy tài chính. Tổng nợ phải trả tại ngày 31/3/2026 ở mức 5.580 tỷ đồng, giảm gần 938 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 3.237 tỷ đồng xuống còn 2.411 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn giảm từ 459 tỷ đồng xuống 345 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của tập đoàn theo đó giảm gần 942 tỷ đồng chỉ sau một quý, xuống còn khoảng 2.755 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan cùng việc cắt giảm nợ vay, vốn chủ sở hữu của PAN tăng lên 9.634 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.619 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với đầu năm.