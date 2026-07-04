Đường sắt "bung" nhiều ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè

Theo đó, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, duy trì 5 đôi tàu Thống nhất. Ngoài ra, vẫn chạy thường xuyên các tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, Đà Nẵng - Huế, Đà Lạt - Trại Mát, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng…

Cuối tuần, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng có thêm các chuyến tăng cường. Tuyến đường sắt TP.HCM - Phan Thiết chạy hằng ngày đến 10/9; từ 11/9 đến 30/12 chỉ khai thác vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Đường sắt mở bán ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè 2026.

Trong giai đoạn này, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé, gồm giảm 10% vé lượt về khi mua vé khứ hồi, giảm 15% vé khứ hồi trên một số chuyến tuyến Lào Cai - Hà Nội.

Giảm 3 - 9% cho đoàn từ 20 người trở lên và giảm 5 - 15% đối với một số hành trình dài khi mua trước từ 10 ngày. Các chính sách ưu đãi dành cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... vẫn được duy trì. Giá vé tàu có thể tăng 3 - 5% nếu mua trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, ngành đường sắt đã giảm 3% giá vé đối với một số tàu Thống nhất trên tuyến Bắc - Nam, đôi tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh (tùy ngày khởi hành) và các tàu SP3/SP4, SP7 tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Đợt này, mức giảm 10% áp dụng cho các tàu Thống nhất ký hiệu SE trên tuyến Bắc - Nam, tương đương khoảng 110.000-280.000 đồng/vé tùy loại chỗ.

Một số tàu khu đoạn cũng được giảm 10%, gồm: tàu SNT1, SNT2, SNT4, SNT5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, giảm 70.000-160.000 đồng/vé; tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh đối với khoang 4 giường, giảm 50.000-80.000 đồng/vé.

Đối với khoang 6 giường của tàu NA1/NA2, mức giảm áp dụng theo từng ngày khởi hành: tàu NA1 vào thứ năm và thứ sáu hằng tuần; tàu NA2 vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.