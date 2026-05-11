Đường sắt ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh những tháng đầu năm 2026

Công ty CP Vận tải đường sắt (Traravico) vừa cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách đạt 2.358.000 lượt, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (2.266.000 lượt). Vận tải hàng hóa đạt 1.106.179 tấn, doanh thu vận tải hàng hóa đạt hơn 477,4 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2026, doanh thu của Traravico đạt hơn 1.403,6 tỷ đồng, tăng 7,76%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, tăng 48,74% so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ những tháng đầu năm 2026.

Đại diện Traravico cho biết, kết quả tích cực chủ yếu nhờ các đợt vận tải khách cao điểm trong 4 tháng đầu năm. Riêng dịp Tết 2026 (từ 3/2 - 8/3/2026), sản lượng đạt 831.677 lượt hành khách, cao hơn so với dịp Tết 2025 (từ 15/1 - 16/2/2025) với 762.264 lượt.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá vé tàu linh hoạt; đồng thời đưa vào khai thác hàng trăm toa xe được cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút hành khách.

Ở lĩnh vực hàng hóa, doanh thu quý I/2026 tăng gần 5,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tàu hàng nhanh chuyên tuyến ngày càng được khách hàng lựa chọn, với sản lượng 4 tháng đạt 421.507 tấn, tăng 6%, doanh thu tăng 12%.

Hàng nhập liên vận quốc tế qua cửa khẩu đường sắt ga Đồng Đăng đạt gần 90.000 tấn, tăng 14%, doanh thu tăng 51%. Nhóm hàng vật liệu nội ngành đạt 38.197 tấn, tăng trưởng 127%, doanh thu tăng 171%.

Đại diện Traravico cho biết, năm 2026 đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 5.816 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải đạt hơn 5.205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng. Trước những biến động của giá nhiên liệu, Traravico đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí và tăng doanh thu.