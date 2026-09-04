Đường sắt “kín chỗ” dịp Quốc khánh 2/9, phục vụ hơn 219.000 hành khách

Để đạt được kết quả này, ngành Đường sắt đã chủ động lập kế hoạch tăng cường năng lực khai thác từ sớm. Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên hằng ngày, đơn vị đã chạy thêm 4 chuyến tàu khách Thống Nhất và 33 chuyến tàu khách khu đoạn.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, hầu hết các đoàn tàu đều được nối tối đa số lượng toa xe và kéo dài hết chiều dài cho phép để tăng khối lượng ghế, phục vụ nhu cầu của nhân dân.



Ga Giáp Bát, TP.Hà Nội. Ảnh: VNR

Cùng với đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị toàn ngành tăng cường nhân lực, ứng trực 24/7, kiểm soát chặt chẽ an toàn chạy tàu, không để xảy ra mất an toàn và sự cố tai nạn giao thông đường sắt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi di chuyển bằng tàu hỏa trong kỳ nghỉ.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, ngành đường sắt đã tăng cường thêm nhiều chuyến tàu trên các tuyến trọng điểm; đồng thời ra mắt đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế Phong Nha: Hành trình di sản Thế giới”, một sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngành Đường sắt tiếp tục bước vào cao điểm bán vé tàu Tết Nguyên đán năm 2027.

Giai đoạn 1, đường sắt mở bán vé tàu cho các tổ chức, tập thể đã hoàn tất. Giai đoạn 2, đường sắt mở bán vé tàu cho cá nhân sẽ bắt đầu từ 8h sáng ngày 5/9 trên tất cả các kênh bán vé chính thức của ngành Đường sắt.

Để hạn chế tình trạng đầu cơ, bảo đảm quyền lợi và cơ hội mua vé tàu công bằng cho hành khách, ngành Đường sắt áp dụng quy định giới hạn số lượng vé tàu trong mỗi giao dịch. Mỗi khách hàng khi đặt chỗ, mua vé tàu qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp không được mua quá 10 vé cho một chiều trong mỗi lần giao dịch.

Việc triển khai kế hoạch bán vé tàu theo từng giai đoạn được kỳ vọng góp phần bảo đảm công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải và đầu cơ vé.