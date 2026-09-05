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Đường sắt mở bán 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi

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Thế Anh
05/09/2026 17:44 GMT +7
Ngày 5/9, ngành Đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi cho hành khách qua các kênh bán vé trên toàn quốc, số lượng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, từ ngày 23/1 - 25/2/2027 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi) ngành Đường sắt sẽ tổ chức vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe.

Cụ thể, ngành Đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/4 và TN5/6) giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Ga Hà Nội. Ảnh: TA

Tàu khách khu đoạn chạy 11 đôi tàu/ngày, đồng thời chạy tăng cường thêm tàu khách khu đoạn: Sài Gòn-Vinh và ngược lại 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại đôi SE25/SE26; Nha Trang - Sài Gòn chạy tàu SNT12 giai đoạn trước Tết và tàu SNT11 giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 - 8/2/2027 (tức từ ngày 29/Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi), Công ty cổ phần Đường sắt căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách để tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khu đoạn như: Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh… và ngược lại phục vụ hành khách đi du Xuân. KhámPhá Tour

Trong dịp vận tải Tết Nguyên Đán Đinh Mùi, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Đáng chú ý, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm từ 10 - 20% giá vé tàu trong thời gian vận tải Tết. Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2 - 12%, tùy theo số lượng người, thời gian mua vé và lịch trình.

Với hành khách mua vé khứ hồi, ngành Đường sắt áp dụng mức giảm 5% giá vé lượt về; hành khách mua vé xa ngày, từ 10 ngày trở lên có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5 - 20%.

Ngành Đường sắt cũng giảm từ 3 - 5% giá vé tàu cho hành khách mua vé các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy ngày 29 - 30/1 và 3-4/2/2027; các đoàn tàu Thống Nhất số lẻ chạy ngày 9 - 10/2 và 15 - 17/2/2027.

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