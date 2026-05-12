Đường tỉnh 823D kết nối Tây Ninh - TP.HCM thi công chậm do giá nhiên liệu, vật liệu tăng

Sáng 12/5, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng Công trình giao thông Tây Ninh cho biết, dự án Đường tỉnh 823D (ĐT.823D) trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An (cũ) - TP.HCM đến nay khối lượng hoàn thành đạt hơn 85% giá trị hợp đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước 30/6.

Đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TPHCM vắng bóng công nhân thi công trên công trình vào ngày cuối tháng 4/2026. Ảnh:T.L

Cụ thể, tiến độ dự án ĐT.823D đã được các đơn vị triển khai thi công hoàn thành cấp phối đá dăm 13,97/14,17 km (đạt 99%), thảm bê tông nhựa 11,20/14,17 km (đạt 79%), lát gạch vỉa hè 9,60/14,17 km (đạt 65,31%).

Đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM nhiều nơi cây xanh đã chết khô héo dọc hành lang giao thông. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, nguồn cung cấp nhựa đường nhập khẩu bị gián đoạn vài tháng qua.

Ban QLDA đã làm việc với các nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp nhựa đường thay thế để sớm triển khai thảm nhựa mặt đường đồng bộ các đoạn còn lại, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và an toàn giao thông, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thảm nhựa trước 30/6.

Về hạng mục cây xanh, tình trạng một số cây xanh mới trồng bị ảnh hưởng đợt nắng nóng cao điểm mùa khô năm 2026. Ban QLDA đã làm việc yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, tăng cường thực hiện chăm sóc, trồng thay thế các cây bị chết hoặc khô héo, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc, duy trì cây xanh phát triển tốt trước khi nghiệm thu công trình theo qui định.

Trước đó, người dân địa phương phản ánh, Đường tỉnh 823D trục động lực Tây Bắc, từ sau Tết Nguyên đán đến nay việc triển khai thi công gần như giậm chân tại chỗ. Chỉ có vài công nhân thi công lát đá vỉa hè. Cây xanh được trồng từ trước đó không được chăm sóc dẫn đến héo khô, gây lãng phí. Đường thì đoạn đã thảm nhựa, đoạn thì chưa, người dân đi lại rất bất tiện.

Dự án đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TPHCM) với chiều dài 14,2km, điểm đầu Km 0+000 tại (huyện Đức Hòa, Long An cũ) và TPHCM, điểm cuối Km 14+274, giao giữa Quốc lộ N2, đường tỉnh 825, đường Vành đai 4 TP.HCM với đường Hồ Chí Minh.

Tuyến đường trên được thiết kế theo quy mô đường đô thị, vận tốc 80 km/h, gồm 4 làn xe cơ giới rộng 14m, 2 làn xe song hành rộng 7m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè 2 bên rộng 6m, nền đường rộng 40m. Đường đi qua 4 địa bàn, gồm xã Đức Hòa Đông, thị trấn Đức Hòa, xã Đức Hòa Thượng và Hòa Khánh Đông (thuộc huyện Đức Hòa, Long An cũ).

Tổng kinh phí trên 1.105 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động khác. Dự án được khởi công ngày 28/12/2021 kéo dài đến nay.