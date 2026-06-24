Elon Musk "hứng vố đau", 350 tỷ USD bốc hơi

Theo Sky News, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đã giảm khoảng 350 tỷ USD (tương đương 264 tỷ bảng Anh) chỉ trong thời gian ngắn khi giá cổ phiếu SpaceX sụt giảm mạnh.

Ông Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới nhờ vào việc SpaceX niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: AP

Từ tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên đến cú lao dốc chóng mặt

Đầu tháng này, SpaceX chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York trong một trong những thương vụ IPO được mong đợi nhất lịch sử Phố Wall.

Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu SpaceX tăng từ 150 USD lên 161 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, giá trị vốn hóa của công ty vượt 2.100 tỷ USD, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp lớn thứ sáu tại Mỹ.

Đà tăng mạnh này đã giúp Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD. Tạp chí Forbes khi đó ước tính tài sản của ông đạt khoảng 1.100 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một cá nhân.

Tuy nhiên, ánh hào quang đó không kéo dài lâu.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi lên sàn, cổ phiếu SpaceX đã lao dốc trong bối cảnh nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Theo Forbes, cú giảm giá này đã khiến hơn 350 tỷ USD tài sản của Musk “bốc hơi”.

SpaceX mất hơn 600 tỷ USD vốn hóa

Tỷ phú Elon Musk hiện nắm khoảng 38% cổ phần tại SpaceX, tương đương 4,8 tỷ cổ phiếu cùng 350 triệu quyền chọn cổ phiếu.

Khi thị trường Nasdaq mở cửa ngày 23/6, cổ phiếu SpaceX giao dịch quanh mức 151,90 USD/cổ phiếu, giảm hơn 16% so với mức đỉnh sau IPO.

Trong ba phiên giao dịch gần nhất, vốn hóa thị trường của SpaceX đã sụt giảm hơn 600 tỷ USD.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn nhỉnh hơn so với giá IPO ban đầu là 150 USD/cổ phiếu, cho thấy công ty vẫn duy trì được phần lớn mức tăng sau khi niêm yết.

Làn sóng bán tháo lan rộng trên Phố Wall

Không chỉ SpaceX chịu áp lực.

Phiên giao dịch gần đây chứng kiến đợt bán tháo mạnh trên toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, trong đó có những tên tuổi lớn như Nvidia, Tesla và Oracle.

Nguyên nhân chính xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nhiều năm qua, các tập đoàn công nghệ đã chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip AI và phát triển hạ tầng phục vụ các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Tuy nhiên, giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu khoản chi tiêu khổng lồ này có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Nỗi lo càng gia tăng khi SpaceX vừa công bố kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, một phần nhằm tài trợ cho các dự án liên quan đến AI.

Nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Swissquote Bank, nhận định: “Việc SpaceX tham gia làn sóng phát hành trái phiếu để tài trợ cho các khoản chi tiêu khổng lồ vào AI và hạ tầng công nghệ đã làm sống lại những lo ngại trước đây rằng các tập đoàn công nghệ lớn đang chi tiêu quá mức cho AI, đồng thời ngày càng phụ thuộc vào nợ vay để tài trợ cho các khoản đầu tư đó".

Trong khi đó, ông Nigel Green, Giám đốc điều hành công ty tư vấn đầu tư deVere Group, cho rằng thị trường AI đã trở thành giao dịch đông đúc nhất toàn cầu.

Ông giải thích: “Câu chuyện AI đã trở thành một trong những xu hướng đầu tư phổ biến nhất trên thị trường tài chính thế giới. Khi mọi người cùng sở hữu một nhóm cổ phiếu giống nhau, cánh cửa thoát hàng sẽ trở nên cực kỳ chật hẹp khi tâm lý đảo chiều".

Thử thách đầu tiên của SpaceX sau IPO

Đợt điều chỉnh hiện nay được xem là phép thử đầu tiên đối với SpaceX với tư cách một công ty đại chúng.

Trong nhiều năm, SpaceX được xem là một trong những doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất thế giới nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phóng tên lửa, vệ tinh và viễn thông không gian. Việc niêm yết giúp công ty tiếp cận nguồn vốn khổng lồ từ thị trường chứng khoán, nhưng đồng thời cũng khiến cổ phiếu phải đối mặt với những biến động hàng ngày của tâm lý nhà đầu tư.

Đối với ông Elon Musk, dù mất khoảng 350 tỷ USD chỉ trong chưa đầy hai tuần, ông vẫn tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản thuộc hàng lớn nhất lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy ngay cả những doanh nghiệp được kỳ vọng nhất trong kỷ nguyên AI cũng không tránh khỏi sức ép khi thị trường bắt đầu nghi ngờ về mức độ bền vững của cơn sốt công nghệ hiện nay.