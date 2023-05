EVN làm việc với Quảng Nam: Đảm bảo cung ứng điện và sử dụng điện tiết kiệm

Ngày 17/5, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN làm trưởng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác đảm bảo cung ứng điện và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

Về phía tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở Công Thương, NN-PTNT Quảng Nam.

Quang cảnh làm việc. Ảnh: VH.

Đoàn công tác của EVN thông tin, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả nước hiện đã có 12/47 hồ thủy điện lớn có mực nước đã về mực nước chết hoặc gần mức nước chết và 16 hồ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng.



Ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VH

Bà Lê Thị Phương Cẩm - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VH



Tại khu vực miền Trung, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Trên địa bàn Quảng Nam, mực nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 4 không bảo đảm mực nước tối thiểu của Quy trình vận hành liên hồ chứa, nên tỉnh Quảng Nam đã đề nghị chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện nêu trên dừng vận hành xả nước phát điện để tích nước, góp phần chống hạn và xâm nhập mặn cho vùng hạ du trong mùa khô năm nay.



Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2023 sẽ diễn ra nghiêm trọng.

Phần lớn lượng nước các hồ thủy điện tại miền Trung - Tây Nguyên cạn kiệt, đang ở mực nước chết. Ảnh: EVNCPC

Sản lượng điện từ các nguồn thủy điện tại miền Trung – Tây Nguyên chiếm khoảng 38%, nên sẽ có tình trạng khó khăn về nguồn điện khi mực nước tại các hồ thủy điện lớn giảm sâu. Nếu tình trạng hạn hán diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng thì tình hình cung cấp điện sẽ rất khó khăn.



Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng và các tháng 5, 6, 7. Theo EVNCPC, công suất cực đại tháng 4/2023 đạt 3.536,1 MW (ngày 21/4/2023), tăng 10,21% so với cùng kỳ năm 2022; ngày 06/5/2023, công suất cực đại đạt 3.638,8MW, tăng 13,42% so với cùng kỳ 2022. Dự báo trong các ngày nắng nóng sắp tới, công suất cực đại còn tiếp tục tăng cao.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh: “Nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng trong mùa nắng nóng, khô hạn”. Ảnh: VH

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, mới nhất là Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trong Công điện số 397, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện trong nhân dân, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng.



Với tinh thần tích cực thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã có công văn số 2466 ngày 15/5/2023 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

EVN kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường công nghệ sửa chữa lưới đang mang điện (hotline) để không gián đoạn cung cấp điện khách hàng. Ảnh: VH

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) phi thương mại: Các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ; các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ; các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ.



Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chia sẻ khó khăn về nguồn điện và thống nhất đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện mùa nắng nóng, khô hạn năm 2023. Ảnh: VH

Tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.



Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, đã lập và triển khai phương án đảm bảo cấp điện mùa khô; đồng thời khi có công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thi công các công trình lưới điện, triển khai rà soát kỹ phương án tổ chức thi công, bố trí thời gian tạm ngưng cấp điện phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng để không làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ người dân.

Công ty xây dựng và triển khai phương thức cấp điện mùa nắng nóng với nguyên tắc: Đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế và chất lượng điện năng; vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán điện mặt trời mái nhà, nhà máy thủy điện; ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng, trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn.