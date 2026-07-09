EVNCPC phối hợp khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Tam Xuân

Sáng 9/7, tại thôn Bích An, xã Tam Xuân, Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an xã Tam Xuân phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển (hai anh em ruột), là thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Việt.

Tham dự buổi lễ có Trung tá Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Công an xã Tam Xuân; ông Hoàng Ngọc Thạch - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); đại diện Đoàn Thanh niên xã Tam Xuân, Chi đoàn Công an xã Tam Xuân, Ban nhân dân thôn Bích An cùng đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân địa phương.

Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển sáng 9/7. Ảnh: PV

Gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bà Trần Thị Kiển hiện sống một mình và trực tiếp chăm lo hương khói cho liệt sĩ Trần Quốc Việt. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro trong mùa mưa bão.

Nhằm chung tay giúp gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, EVNCPC đã hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Đại diện EVNCPC phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện EVNCPC cho biết hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển có nơi ở khang trang, an toàn hơn, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài.

EVNCPC đã hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa nhà cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến EVNCPC, Công an xã Tam Xuân, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có điều kiện sửa chữa ngôi nhà. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình thân nhân liệt sĩ.