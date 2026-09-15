Eximbank lùi hạn nhận hồ sơ HĐQT: Chờ hoàn thiện bộ máy tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Theo đó, thời hạn nhận hồ sơ được kéo dài thêm 12 ngày, từ ngày 11/9 sang ngày 23/9/2026. Eximbank cho biết việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông, nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự HĐQT theo quy định.

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ được xác định căn cứ vào thời gian Eximbank thực tế nhận hồ sơ trực tiếp hoặc thời điểm ngân hàng nhận được hồ sơ do đơn vị bưu chính chuyển đến.

Việc gia hạn diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 14/10/2026 tại Hà Nội, với một trong những nội dung đáng chú ý là công tác nhân sự. Trước đó, HĐQT Eximbank đã chọn ngày 26/8/2026 làm ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII.

Trong thông cáo công bố ngày 1/8, Eximbank cho biết bà Phạm Thị Huyền Trang là một trong những ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT dự kiến được xem xét tại đại hội sắp tới.

Động thái này nằm trong quá trình kiện toàn HĐQT của Eximbank sau ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 7 người, trong đó dự kiến có 6 thành viên độc lập. Tuy nhiên, vào thời điểm tổ chức đại hội, mới có 5 trong số 6 hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định để trình cổ đông.

Cũng tại đại hội ngày 24/7, toàn bộ Thành viên HĐQT cũ được chấp thuận miễn nhiệm và Eximbank bầu 5 thành viên HĐQT độc lập, đều là người nước ngoài. Trong số các ứng viên, ông Nguyễn Lê Quốc Anh là người gốc Việt duy nhất. Ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Techcombank trong giai đoạn 2016 - 2020.

Sau đại hội, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Theo lộ trình hoàn thiện cơ cấu quản trị được Eximbank công bố, ngân hàng hướng tới HĐQT gồm từ 9 đến 11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Bà Phạm Thị Huyền Trang từng giữ nhiều vị trí tại Eximbank

Bà Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1982, có bằng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và hoạch định chiến lược.

Trước khi gia nhập Eximbank, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến tín dụng và quản trị rủi ro tại VietinBank, sau đó giữ các vị trí quản lý tại Sun Group và Tập đoàn Đèo Cả.

Tháng 4/2025, bà Trang gia nhập Eximbank với tư cách Thành viên HĐQT. Sau đó, bà lần lượt được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và Chủ tịch HĐQT vào tháng 12/2025. Đến ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7/2026, bà được miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT.

Trong hơn một năm tại Eximbank, bà Trang đã lần lượt đảm nhiệm ba vị trí lãnh đạo quan trọng gồm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Ở vị trí Tổng Giám đốc, bà thay ông Trần Tấn Lộc, người xin từ nhiệm sau 32 năm gắn bó với ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, Eximbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2026 đạt 536,8 tỷ đồng, giảm 56,28% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết kết quả này chủ yếu do một số nguồn thu sụt giảm, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng thêm 469,9 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm dự phòng. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản Eximbank đạt 266.317 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 200.676 tỷ đồng, tăng 2,35% so với đầu năm.