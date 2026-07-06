Eximbank sắp họp bất thường, chuẩn bị cho thay đổi về mặt thượng tầng

Ngày 24/7 tới đây, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo tài liệu công bố, đại hội sẽ xem xét hàng loạt nội dung liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS).

Bên cạnh đó, Eximbank cũng bổ sung một số quy định trong quy chế tổ chức đại hội nhằm bảo đảm trật tự trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT

Theo tờ trình của HĐQT, 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030) đã đồng loạt gửi đơn xin từ nhiệm, đều có cùng ngày ký là 8/6/2026.

Các nhân sự xin từ nhiệm gồm: Bà Phạm Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Trọng Hiền (hai thành viên HĐQT độc lập), cùng ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung (hai thành viên HĐQT).

Trên cơ sở các đơn từ nhiệm này, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm đối với cả bốn thành viên.

Cùng với việc miễn nhiệm, Eximbank cũng trình cổ đông phương án điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII từ 5 lên 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập.

Để kiện toàn bộ máy quản trị, ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT thay thế, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII.

Theo Eximbank, việc bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện trên cơ sở danh sách nhân sự đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định tại Thông tư 20/2025/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng thương mại.

Ngân hàng cũng cho biết, đã gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước từ ngày 23/6/2026 để đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung và thay thế trước khi trình ĐHĐCĐ xem xét.

Eximbank đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Trong tháng 6/2026, ngân hàng này đã miễn nhiệm 4 Phó Tổng giám đốc gồm: Ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, ông Nguyễn Hướng Minh và ông Phạm Quang Dũng. Ở chiều ngược lại, ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức Giám đốc Khối Hành chính kiêm Phó Tổng giám đốc.

Tới ngày 30/6/2026, Eximbank công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận đề xuất của Ủy ban nhân sự, đề cử và lương thưởng về việc tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cho đến khi có văn bản thay thế.

Gia nhập Eximbank từ năm 1994, ông Trần Tấn Lộc là một trong số ít lãnh đạo gắn bó với ngân hàng suốt hơn 30 năm, trải qua nhiều giai đoạn phát triển và chuyển giao. Năm 2007, ông Lộc được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực, chính thức tham gia ban điều hành Eximbank. Từ đó đến nay, ông gần như liên tục giữ các vị trí điều hành cấp cao, gồm Quyền Tổng giám đốc giai đoạn 2015-2016, Phó Tổng giám đốc giai đoạn 2016-2021 và Tổng giám đốc giai đoạn 2021-2023.

Tháng 10/2023, ông Trần Tấn Lộc chuyển giao vị trí Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Hoàng Hải sau khi được bầu vào HĐQT từ tháng 9/2023, đồng thời đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐQT từ đầu năm 2024. Đến tháng 7/2025, ông quay trở lại điều hành Eximbank với vai trò Quyền Tổng giám đốc sau khi ông Nguyễn Hoàng Hải nộp đơn từ nhiệm và giữ cương vị này cho đến nay.

Đại hội chỉ được tổ chức khi đáp ứng điều kiện theo quy định

Cũng theo tài liệu đại hội, dựa trên quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, căn cứ khoản 2 Điều 46 Điều lệ Eximbank, đại hội chỉ được tiến hành khi số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ theo danh sách cổ đông đã được chốt tại thời điểm đăng ký.

Bên cạnh quy định về điều kiện tiến hành đại hội, Eximbank cũng đưa ra các yêu cầu nhằm bảo đảm trật tự trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Theo đó, cổ đông và người tham dự không được hút thuốc trong phòng họp, đồng thời phải để điện thoại ở chế độ im lặng.

Đáng chú ý, quy chế quy định người tham dự không được quay phim, chụp ảnh hoặc ghi âm nếu chưa có sự đồng ý của Chủ tọa. Đồng thời, mọi hình thức truyền tải thông tin ra bên ngoài trong thời gian đại hội diễn ra cũng không được phép cho đến khi cuộc họp có kết luận chính thức.