FDI đổ vào Việt Nam tăng hơn 30%, xuất hiện "ông lớn" BYD và SK của Trung Quốc, Hàn Quốc

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 và 5 tháng đầu năm sáng nay 3/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 445,12 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tăng 25% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 5 tháng đạt 142,6 nghìn, tăng 27,6% so với cùng kỳ, cao hơn số rút lui.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ, song tiến độ thu có xu hướng chậm lại, trong đó thu từ nhà, đất giảm 4,5%.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, so với cùng kỳ tương đương về tỉ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối.

Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký ước đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%; vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Nhiều dự án quy mô lớn của Samsung, SK (Hàn Quốc), BYD (Trung Quốc)… được cấp phép tại Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Ninh… Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục, triển khai dự án.

Tính chung 5 tháng, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%.

Một điểm sáng nữa trong bức tranh kinh tế là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng khá.