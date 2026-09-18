Tăng lãi suất: Canh bạc tất tay của Chủ tịch Kevin Warsh?

Thị trường trái phiếu đã đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước một lựa chọn khó khăn: hoặc tăng lãi suất, hoặc để thị trường tự làm điều đó. Fed đã hành động.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trả lời câu hỏi của các phóng viên vào ngày 16/9 tại Washington, DC. Andrew Harnik/Getty Images

Ngày 16/9, ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất mục tiêu lần đầu tiên kể từ năm 2023, sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Đây là một công cụ mạnh để kiềm chế lạm phát, nhưng cũng có mặt trái đáng kể: lãi suất cao hơn có thể vô tình khiến thị trường việc làm trở thành "vật hy sinh".

Với Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các đồng nghiệp, đây không phải một bài toán lạm phát thông thường. Lạm phát hiện nay phần lớn bắt nguồn từ giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran, trong khi Fed không thể trực tiếp giải quyết nguyên nhân này.

Dù vậy, thị trường việc làm tương đối vững và sức tiêu dùng của người Mỹ vẫn mạnh có thể đã giúp Fed có thêm dư địa để hành động.

Nhưng Fed đang đứng trước một canh bạc không nhỏ: tăng lãi suất có thể làm kinh tế Mỹ chậm lại mà chưa chắc giải quyết được nguyên nhân chính khiến giá cả tăng cao.

Goldman Sachs cho rằng lý do tăng lãi suất "khá yếu"

Ngay trước quyết định của Fed, một số chuyên gia kinh tế nổi tiếng đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc tăng lãi suất.

Các nhà kinh tế Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng tuần này rằng cơ sở để Fed tăng lãi suất là "yếu" nếu xét tình trạng hiện tại của kinh tế Mỹ.

Theo họ, nền kinh tế không tăng trưởng nóng, nhu cầu cũng không vượt quá mức cần thiết. Trong khi đó, những cú sốc nguồn cung đang đẩy lạm phát lên cao - đặc biệt là giá dầu và nhiên liệu - có thể tự hạ nhiệt khi chiến tranh kết thúc.

Nói cách khác, theo các chuyên gia Goldman Sachs, cuộc chiến tại Iran và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu diesel của Nga không chỉ là một phần của vấn đề. Chúng chính là nguyên nhân quan trọng gây ra cú sốc giá hiện nay.

Fed thường có xu hướng "bỏ qua" những cú sốc từ phía nguồn cung vì cho rằng chúng chỉ mang tính tạm thời và việc tăng lãi suất không phải công cụ hiệu quả để xử lý chúng.

Nếu giá năng lượng sau đó tự hạ nhiệt, Fed có thể rơi vào tình huống lãi suất được giữ ở mức quá cao, khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người tiêu dùng tăng lên mà không thực sự giải quyết được lạm phát.

"Fed không thể kiểm soát giá năng lượng", Michael Pearce, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại Oxford Economics, nhận định.

Theo ông Pearce, nền kinh tế Mỹ hiện vẫn đủ vững để chịu được một vài lần tăng lãi suất, nhưng rủi ro nằm ở khả năng lãi suất cao bắt đầu làm suy yếu thị trường lao động.

Ông Warsh có quan điểm khác. Theo Chủ tịch Fed, giá cả thấp hơn sẽ giúp người tiêu dùng có thêm sức mua, từ đó thúc đẩy chi tiêu và tăng trưởng kinh tế.

"Tôi không tin rằng chúng ta cần gây tổn hại cho thị trường lao động để đạt được mục tiêu", ông Warsh nói trong cuộc họp báo ngày 16/9.

Fed bị thị trường trái phiếu "dồn vào chân tường"?

Ngay cả khi Fed lo ngại rằng việc tăng lãi suất có thể không mang lại lợi ích dài hạn cho nền kinh tế, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đứng trước sức ép lớn từ thị trường.

Ông Warsh từng thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề khả năng chi trả và lạm phát, nhưng trước ngày 16/9 chưa đưa ra hành động tương ứng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể đánh mất "uy tín" - theo cách nói của thị trường tài chính, tức niềm tin rằng Fed sẽ thực hiện nhiệm vụ kép là kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm.

Các nhà đầu tư trái phiếu vì thế lo ngại một Fed không hành động đủ nhanh có thể chậm trễ trong việc kiểm soát lạm phát. Nếu lạm phát tiếp tục tăng, giá trị trái phiếu Kho bạc Mỹ mà họ nắm giữ có thể chịu sức ép.

Khi giá dầu vượt 100 USD/thùng, nhà đầu tư đòi hỏi lợi suất cao hơn để nắm giữ trái phiếu, trong khi ông Warsh - người chủ trương để thị trường vận hành mà không can thiệp quá mức - phần lớn vẫn giữ im lặng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, vốn thường biến động cùng lãi suất Fed, đã tăng mạnh hơn mức điều chỉnh của ngân hàng trung ương, qua đó tạo sức ép buộc Fed phải hành động. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hôm 15/9 đã lên mức cao nhất trong 19 năm.

"Fed đã bị dồn vào chân tường", Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định.

Tuy nhiên, ông Warsh bác bỏ việc thị trường trái phiếu tác động đến quyết định của Fed.

Ông cho biết Fed đưa ra quyết định dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, triển vọng việc làm và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

"Đôi khi thị trường cố gắng đoán trước kết quả của chúng tôi", ông Warsh nói, đồng thời cho biết Fed vẫn theo dõi giá tài sản và những tín hiệu từ thị trường.

Dù vậy, nếu Fed không tăng lãi suất ngày 16/9, thị trường trái phiếu có thể đã phản ứng mạnh hơn, đẩy lợi suất lên đáng kể và khiến chi phí vay vốn tăng thêm.

"Fed tăng lãi suất hôm nay, nhưng thị trường trái phiếu đã đi trước", Karen Manna, chiến lược gia trái phiếu tại Federated Hermes, nhận xét.

Theo bà, trong nhiều khía cạnh, thị trường trái phiếu đang dẫn dắt Fed thay vì ngược lại.

Thị trường trái phiếu được xem là một trong những thị trường tài chính lớn và quan trọng nhất thế giới. Và dù ông Warsh có thừa nhận hay không, diễn biến trên thị trường này đã tạo sức ép đáng kể lên quyết định của Fed trong ngày 16/9.

James Carville, chiến lược gia của đảng Dân chủ Mỹ, từng ví sức mạnh của thị trường trái phiếu bằng một câu nói nổi tiếng: nếu có kiếp sau, thay vì trở thành tổng thống, giáo hoàng hay một cầu thủ bóng chày xuất sắc, ông muốn trở thành thị trường trái phiếu - bởi "bạn có thể khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ".