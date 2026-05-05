Fed chia rẽ, vàng khó bứt phá 2026; xe điện châu Âu “cứu” nhu cầu bạc

Fed chưa vội hạ lãi suất, vàng thiếu động lực

Các nhà phân tích cho biết Fed đã phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ. Dù lãi suất không thay đổi, nhưng phát biểu sau cuộc họp của Chủ tịch Jerome Powell cho thấy cách nhìn của Fed về bối cảnh hiện tại.

Fed không phản ứng mạnh với việc lạm phát tăng gần đây do tác động từ việc đóng cửa Eo biển Hormuz. Ông Powell cho rằng, giá cả tăng là điều đã được dự đoán trước do thuế quan và gián đoạn nguồn cung, nhưng không cần thiết phải tăng lãi suất để kiểm soát.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hiện ở mức 3,5% so với cùng kỳ, nhưng Fed vẫn tin rằng kỳ vọng lạm phát dài hạn phù hợp với mục tiêu 2%. Powell cũng cho rằng mức lãi suất “trung lập” – cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát – nằm trong khoảng 3–4%.

Tuy nhiên, nội bộ Fed đang có sự bất đồng: 3 thành viên muốn lập trường “diều hâu” hơn trong khi 1 thành viên ủng hộ cắt giảm lãi suất ngay.

Ông Powell cũng ám chỉ đây có thể là kỳ họp cuối cùng của ông, trong bối cảnh ứng viên chức Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã vượt qua vòng phê chuẩn của Thượng viện và có thể sớm thay thế ông.

Nhìn chung, Fed cho rằng kinh tế vẫn đủ mạnh để không cần giảm lãi suất, khiến vàng thiếu động lực tăng.

Sản lượng vàng giảm, ETF suy yếu

Ở phía cung, công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới Newmont ghi nhận sản lượng quý I đạt khoảng 1,3 triệu ounce, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là gián đoạn hoạt động và việc bán một số mỏ. Tuy nhiên, công ty vẫn đạt lợi nhuận cao nhờ giá vàng tăng, với lợi nhuận ròng 3,3 tỷ USD và dòng tiền tự do kỷ lục 3,1 tỷ USD.

Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF tại Mỹ giảm 2,1% so với đỉnh cuối tháng 2, xuống còn 98,8 triệu ounce, gần như quay về mức đầu năm.

Giá vàng cũng biến động giảm trong phiên đầu tuần: Có lúc xuống 4.526 USD/ounce và hiện giao dịch quanh 4.692 USD/ounce.

Xe điện châu Âu thúc đẩy nhu cầu bạc

Sự bùng nổ của xe điện tại châu Âu đang trở thành động lực mới thúc đẩy nhu cầu bạc trên thị trường toàn cầu, khi trong quý I/2026, xe điện thuần chiếm tới 19,4% thị phần tương đương khoảng 547.000 xe, trong khi xe hybrid chiếm 38,6% và hybrid sạc ngoài chiếm 9,5%, còn xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống giảm mạnh xuống chỉ còn 30,3%.

Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang các phương tiện sạch, kéo theo nhu cầu tiêu thụ bạc tăng cao bởi mỗi chiếc xe điện cần nhiều bạc hơn khoảng 75% so với xe xăng, tương đương khoảng 1–2 ounce mỗi xe, chưa kể hệ thống hạ tầng sạc điện cũng tiêu tốn lượng lớn kim loại này khi một trạm sạc nhanh có thể cần tới 50 ounce bạc.

Tuy nhiên, trái ngược với nhu cầu công nghiệp đang gia tăng, dòng tiền đầu tư vào bạc lại có xu hướng suy giảm rõ rệt khi lượng bạc nắm giữ trong các quỹ ETF đã giảm 8,2% kể từ đầu năm, từ mức 863,6 triệu ounce xuống còn 793,2 triệu ounce, cho thấy nhà đầu tư đang rút vốn bất chấp triển vọng sử dụng thực tế của bạc ngày càng tăng.

Xu hướng giảm này diễn ra liên tục và chỉ xuất hiện những nhịp hồi nhẹ khi giá tăng ngắn hạn. Dù vậy đà giảm đã có dấu hiệu chững lại sau khi giá bạc chạm đáy vào ngày 26/3, trong bối cảnh giá bạc cũng đi xuống cùng vàng, từng rơi về mức thấp 72,2 USD/ounce trước khi giao dịch quanh 73,8 USD/ounce, giảm hơn 2% trong phiên gần nhất.