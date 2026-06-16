Fed có thể đảo chiều chính sách, phố Wall nín thở chờ tín hiệu mới

Theo Yahoo Finance, tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào ông Warsh khi các nhà quan sát Cục Dự trữ Liên bang cố gắng tìm hiểu quan điểm, uy tín cá nhân và cách ông sẽ định vị Fed trong bối cảnh hiện tại.

Theo ông Greg Daco, dù tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh từ lâu được đánh giá là có xu hướng ôn hòa trong chính sách tiền tệ, ông sẽ phải làm việc cùng một Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang ngày càng nghiêng về lập trường chống lạm phát quyết liệt hơn. Vì vậy, theo ông Daco, ưu tiên hàng đầu của ông Warsh không phải là thúc đẩy Fed sớm nới lỏng chính sách, mà là chứng minh rằng mọi quyết định của Fed đều dựa trên các dữ liệu kinh tế khách quan thay vì chịu ảnh hưởng từ áp lực chính trị.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ảnh Bloomberg

Fed đang đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã vượt 4%, mức cao nhất trong ba năm, trong khi lạm phát cơ bản vẫn quanh 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Áp lực lạm phát gia tăng một phần do cuộc xung đột với Iran khiến giá năng lượng tăng mạnh trong thời gian qua. Mặc dù Nhà Trắng vừa thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời, mở đường cho việc nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz từ cuối tuần này, các chuyên gia cho rằng tác động tích cực đến giá dầu và lạm phát sẽ không xuất hiện ngay lập tức.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang triển khai thêm các mức thuế nhập khẩu mới, làm gia tăng nguy cơ giá cả tiếp tục leo thang.

Theo nhiều nhà kinh tế, thách thức lớn nhất đối với ông Warsh không phải là hỗ trợ tăng trưởng mà là chứng minh Fed vẫn độc lập với các áp lực chính trị trong khi duy trì cuộc chiến chống lạm phát.

Giới phân tích dự báo biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) công bố sau cuộc họp sẽ cho thấy lập trường cứng rắn hơn trước. Hồi tháng 3, Fed còn dự kiến cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2026, nhưng hiện nhiều chuyên gia cho rằng cơ quan này có thể không giảm lãi suất lần nào.

Thậm chí, một số thành viên Fed đã bắt đầu đề cập đến khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục kéo dài. Patricia Zobel, chuyên gia của Guggenheim Investments, cho rằng ngày càng nhiều quan chức Fed xem việc tăng lãi suất trong năm nay là kịch bản cơ sở.

Stephen Brown, kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, nhận định thị trường có thể bất ngờ nếu ông Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn hơn kỳ vọng. Theo ông, khả năng Fed thực hiện hai đợt tăng lãi suất “phòng ngừa” vào cuối năm nay và đầu năm sau hiện đã lớn hơn 50%.

Cựu Chủ tịch Fed Kansas City Esther George cũng cho rằng việc nâng lãi suất là lựa chọn hoàn toàn có cơ sở nếu lạm phát không hạ nhiệt. Bà cảnh báo Fed từng nhiều lần mắc sai lầm trong quá khứ khi chờ đợi quá lâu trước khi hành động.

Tuy nhiên, vẫn có những quan điểm lạc quan hơn. Luke Tilley, kinh tế trưởng của Wilmington Trust, cho rằng khi giá dầu giảm trở lại nhờ thỏa thuận với Iran và nhu cầu tiêu dùng suy yếu, lạm phát sẽ dần hạ nhiệt trong những tháng tới. Theo kịch bản này, Fed có thể quay lại cắt giảm lãi suất vào cuối năm hoặc đầu năm 2027.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng ngay cả khi chiến tranh Trung Đông kết thúc và giá dầu giảm, nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những nguyên nhân lạm phát tồn tại từ trước cuộc xung đột. Điều đó đồng nghĩa cuộc chiến đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Fed vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước.

Nói cách khác, Fed có thể chưa hành động trong tuần này, nhưng cuộc tranh luận về khả năng tăng lãi suất đã quay trở lại và đang trở thành tâm điểm mới của thị trường tài chính Mỹ.