Fed tăng lãi suất, giá vàng vẫn không “gục”: Hé lộ lý do khiến kim loại quý trụ vững

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Tuần trước, giới đầu tư vàng được khuyến nghị không nên quá ám ảnh với những thay đổi hạn chế trong chính sách tiền tệ Mỹ, mà cần chú ý đến khoản nợ 1.000 tỷ USD tiếp theo mà Washington phải gánh chịu.

Đúng như dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đồng thời khẳng định các nhà hoạch định chính sách vẫn quyết tâm đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát.

Thông thường, đây là những tín hiệu bất lợi đối với vàng. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, đồng thời khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, thị trường vàng lần này không “gục”.

Ngược lại, giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.300 USD/ounce và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

Sự bền bỉ này đáng chú ý bởi nó cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đang nhìn nhận thị trường theo một cách khác: Fed có thể tăng lãi suất, nhưng không thể giải quyết các vấn đề tài khóa của nước Mỹ.

Lãi suất càng cao, gánh nặng nợ Mỹ càng lớn

Ở một khía cạnh khác, lãi suất cao thậm chí có thể khiến vấn đề tài chính của Washington trở nên khó khăn hơn.

Lãi suất tăng có thể giúp kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng làm chi phí phục vụ khoản nợ công hơn 40.000 tỷ USD của Mỹ tăng lên.

Chính phủ Mỹ hiện đã phải chi hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm chỉ để trả lãi cho khoản nợ này. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao càng lâu, áp lực tài chính sẽ càng lớn.

Đây cũng là lý do lập luận truyền thống rằng “lãi suất cao luôn bất lợi cho vàng” ngày càng trở nên thiếu đầy đủ.

Vàng không nhất thiết phải dựa vào một môi trường tiền tệ nới lỏng để duy trì vai trò trong danh mục đầu tư.

Nhà đầu tư không chỉ mua vàng với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất hoặc chính sách tiền tệ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kim loại quý còn được xem là công cụ bảo vệ tài sản trước tình trạng tài chính chính phủ xấu đi, lạm phát dai dẳng, bất ổn tiền tệ và những rủi ro địa chính trị.

Ngân hàng trung ương đang nhìn vàng theo cách khác

Các ngân hàng trung ương dường như hiểu điều này rõ hơn nhiều nhà đầu tư.

Nhu cầu vàng liên tục của các ngân hàng trung ương phản ánh một hệ thống tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh. Trong bối cảnh đó, vàng mang đến một đặc điểm mà trái phiếu chính phủ và tiền tệ không có: đây là một tài sản dự trữ không phụ thuộc vào nghĩa vụ thanh toán của một đối tác cụ thể hay rủi ro tín dụng của một chính phủ.

Nhu cầu mang tính cấu trúc này giúp lý giải tại sao vàng có thể chống chịu được những điều kiện mà trước đây thường gây ra áp lực bán mạnh hơn.

Lần này, vàng phải đối mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi: Fed tăng lãi suất, thông điệp cứng rắn từ ông Warsh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5%.

Thế nhưng thay vì lao dốc, thị trường lại xuất hiện lực mua và giá vàng tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ quan trọng.

Điều đó không có nghĩa vàng sẽ miễn nhiễm với biến động.

Một đợt tăng mạnh khác của lợi suất trái phiếu hoặc giá dầu hoàn toàn có thể gây sức ép lên kim loại quý, đặc biệt nếu thị trường bắt đầu đặt cược vào một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn.

Tuy nhiên, đây ngày càng chỉ là những yếu tố ngắn hạn trong một câu chuyện lớn hơn.

Fed đang chiến đấu với lạm phát. Thị trường trái phiếu đang phải đối mặt với núi nợ. Các chính phủ tiếp tục tăng chi tiêu. Các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa nguồn dự trữ. Trong khi đó, bất ổn địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Trong bối cảnh đó, việc giá vàng không “gục ngã” sau khi Fed tăng lãi suất có lẽ không còn là điều quá bất ngờ.