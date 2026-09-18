Fed tăng lãi suất tác động thế nào đến thị trường?

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Mỹ ngày 16/9/2026. Ảnh Jeenah Moon/Reuters

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang thắt chặt chính sách tiền tệ và những tác động từ động thái này nhiều khả năng sẽ lan rộng ra ngoài biên giới nước Mỹ.

Hôm 16/9, Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng thêm một lần nữa trong nỗ lực kiểm soát lạm phát, vốn đang chịu sức ép từ đà tăng mạnh của giá dầu cùng nhiều yếu tố khác.

Đối với thị trường toàn cầu, một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới của Fed có thể khiến đồng USD mạnh lên, gây áp lực lớn hơn lên tiền tệ các nền kinh tế khác và thu hẹp dư địa để các ngân hàng trung ương trên thế giới nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, lãi suất Mỹ cao hơn có thể kéo lợi suất trái phiếu toàn cầu lên mức cao, đồng thời gây sức ép lên định giá cổ phiếu và tăng trưởng kinh tế.

Mark Zandi, kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nói với CNBC rằng quyết định tăng lãi suất và tín hiệu về một đợt tăng tiếp theo của Fed đang tạo áp lực tăng đối với USD và gây sức ép giảm giá lên các đồng tiền khác.

USD mạnh gây sức ép lên tiền tệ toàn cầu

Một trong những kênh tác động trực tiếp nhất của chính sách tiền tệ thắt chặt từ Fed đối với thế giới là đồng USD.

Lãi suất Mỹ cao hơn thường hỗ trợ đồng bạc xanh, đồng thời gây áp lực lên các đồng tiền khác, trong bối cảnh những hàng hóa quan trọng như dầu mỏ, khí tự nhiên và nông sản đều được định giá bằng USD.

Theo ông Zandi, điều này "tạo ra những sức ép trên toàn thế giới", đặc biệt đối với các nền kinh tế có đồng tiền hoặc chính sách tiền tệ gắn chặt với lãi suất của Mỹ.

Nhật Bản đang là một trong những thị trường được chú ý. Đồng yen suy yếu có thể tạo thêm lý do để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục tăng lãi suất.

"Nó gây áp lực buộc Nhật Bản cũng phải tiếp tục đi theo và tăng lãi suất", ông Zandi nhận định.

Ông Navin Saigal, người đứng đầu bộ phận trái phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BlackRock, cũng cho rằng cách thị trường diễn giải cuộc họp Fed theo hướng cứng rắn có thể "gây một số áp lực lên các đồng tiền châu Á và thị trường trái phiếu trong ngắn hạn".

Đồng nội tệ suy yếu cũng có thể khiến cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương trở nên khó khăn hơn, bởi hàng hóa nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi quy đổi sang nội tệ.

Sức ép này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu đã tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Một số nền kinh tế có thể đồng thời phải đối mặt với chi phí năng lượng cao hơn, đồng tiền suy yếu và lãi suất duy trì ở mức cao.

Fed có thể khiến các ngân hàng trung ương khác khó nới lỏng

Động thái của Fed diễn ra trong lúc một số ngân hàng trung ương lớn tại các nền kinh tế phát triển cũng đang chuyển sang thắt chặt chính sách.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, trong khi J.P. Morgan Asset Management dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này.

"Các ngân hàng trung ương tại các thị trường phát triển đang đồng bộ trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ để giải quyết những lo ngại về lạm phát", Tai Hui, chiến lược gia trưởng thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của J.P. Morgan Asset Management, cho biết.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cùng với lãi suất cũng làm gia tăng khả năng dòng vốn rút khỏi các thị trường khác để quay trở lại Mỹ. Điều này có thể tạo thêm sức ép buộc các ngân hàng trung ương phải phản ứng.

Tuy nhiên, động thái của Fed không nhất thiết dẫn tới một làn sóng tăng lãi suất đồng loạt trên toàn cầu.

Điều kiện lạm phát tại châu Á hiện có sự khác biệt đáng kể. Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục đối mặt với áp lực giảm phát, trong khi lạm phát tại Australia và Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Tại Ấn Độ, lạm phát đang ở khoảng giữa vùng mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), theo BlackRock.

Điều này có nghĩa điều kiện kinh tế trong nước cuối cùng vẫn có thể quan trọng hơn sức ép phải máy móc đi theo Fed. Tuy nhiên, USD mạnh lên sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách ở những nền kinh tế khác có ít dư địa hơn để nới lỏng tiền tệ.

Lợi suất tăng trở thành "gánh nặng" với chứng khoán

Đối với thị trường tài chính, một giai đoạn lãi suất cao kéo dài cũng làm tăng rào cản đối với cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ cao hơn khiến tài sản thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn so với cổ phiếu, đồng thời làm tăng chi phí huy động vốn của doanh nghiệp và giảm giá trị hiện tại mà nhà đầu tư dành cho các khoản lợi nhuận trong tương lai.

Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Charles Schwab, cho rằng mức lợi suất cao chưa chắc là vấn đề lớn nhất; điều quan trọng hơn là tốc độ và mức độ trật tự của đà tăng.

Bà cho rằng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hướng tới mốc 5% về cơ bản là có cơ sở, xét đến lạm phát, kỳ vọng về chính sách của Fed và tăng trưởng kinh tế danh nghĩa mạnh.

"Nếu đà tăng lợi suất bắt đầu trở nên mất trật tự, thị trường chứng khoán sẽ gặp vấn đề lớn hơn trong việc hấp thụ cú sốc. Nhưng nền kinh tế và thị trường ở một mức độ nhất định có thể chịu được nếu quá trình này vẫn diễn ra có trật tự", bà Sonders nói với CNBC.

Sức ép cũng sẽ không phân bổ đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu. Theo bà Sonders, lãi suất cao hơn đã bắt đầu tác động tới những lĩnh vực mang tính chu kỳ cao của thị trường, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh có thể khiến bài toán lạm phát trở nên phức tạp hơn do thúc đẩy hoạt động tuyển dụng.

Tai Hui của J.P. Morgan cho rằng nhà đầu tư có thể phải đánh giá lại định giá tài sản nếu Fed duy trì lập trường cứng rắn sang năm 2027, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn khá nhạy cảm với lãi suất.

Tuy nhiên, lãi suất Mỹ cao hơn chỉ là một mặt của câu chuyện đối với thị trường toàn cầu. Chính nền kinh tế Mỹ vững vàng - yếu tố giúp Fed có thêm dư địa để thắt chặt chính sách - cũng có thể hỗ trợ nhu cầu đối với hàng xuất khẩu và hoạt động của doanh nghiệp tại các nền kinh tế khác.

Ông Saigal của BlackRock cho rằng tăng trưởng mạnh của Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh tế toàn cầu, dòng chảy thương mại và nền tảng doanh nghiệp tại châu Á, dù lãi suất cao hơn có thể gây sức ép trong ngắn hạn.