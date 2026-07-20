Festival Biển 2026, Khánh Hòa thu trên 1.300 tỷ đồng

Ngày 20/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 3 ngày diễn ra Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 đã thu hút lượng khách nêu trên, đồng thời tạo nguồn thu trên 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 85%; riêng khách sạn 4–5 sao và khu nghỉ dưỡng ven biển đạt trên 90%, nhiều nơi ghi nhận hiện tượng “cháy phòng”.

Biểu diễn tại Festival Biển Khánh Hòa 2026 thu hút nhiều người xem. Ảnh: BTC Festival Biển

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa; tôn vinh giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế. Festival Biển năm nay được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, có sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ sĩ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Trong suốt thời gian diễn ra Festival, hàng chục chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tiêu biểu như Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật bế mạc, Carnival đường phố - Diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa biển, trình diễn ánh sáng, lễ hội ẩm thực, các giải thể thao biển, triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và nhiều hoạt động cộng đồng đã tạo nên không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Các chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, khai thác hiệu quả không gian biển Nha Trang, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc. Chuỗi hoạt động thể thao đa dạng, phong phú, mang tầm quốc gia và quốc tế như Giải bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026,...

Festival Biển Khánh Hòa đã để lại ấn tượng cho người dân và du khách. Ảnh: BTC Festival Biển

Tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng trong trong 3 ngày (từ ngày 17/7 đến ngày 19/7/2026) đạt 787.500 lượt; trong đó khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 225.000 lượt; khách quốc tế đạt 50.000 lượt; khách tham quan đạt 562.500 lượt khách.



