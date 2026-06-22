Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ thu hút 800.000 lượt du khách

Ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Khánh Hòa năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, chính thức diễn ra từ ngày 17 - 19/7. Bên cạnh đó, còn có chuỗi hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và nhiều địa phương trong tỉnh.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động chính của sự kiện gồm: Lễ khai mạc, vào lúc 20 giờ ngày 17/7, tại Quảng trường 2 tháng 4; Lễ hội Carnival và Diễu hành xe hoa, vào lúc 17 giờ ngày 18/7, trên đường Trần Phú; Lễ bế mạc kết hợp Đại nhạc hội “Unite the Continents”, vào lúc 20 giờ ngày 19/7, tại Quảng trường 2 tháng 4.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, hấp dẫn trên các lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và du lịch như: Lễ hội yến sào Khánh Hòa; chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”; Lễ hội áo dài Việt Nam; Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương Khánh Hòa năm 2026; Lễ hội trái cây Lâm Sơn; các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật; Giải đua thuyền buồm Quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026; các giải thể thao chạy địa hình, golf, bóng đá bãi biển,…