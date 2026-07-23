Fimex VN báo lãi tăng 61,5%, Chủ tịch Hồ Quốc Lực nhận 1,4 tỷ đồng sau 6 tháng

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng hơn 60%, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 1.674,5 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, từ 1.679,2 tỷ đồng xuống 1.424,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,2%, giúp lợi nhuận gộp tăng 26,9%, lên 250,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 70,4 tỷ đồng, tăng 41,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 16 tỷ đồng lên 25,1 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 14,1 tỷ đồng lên 20,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng, từ 106,4 tỷ đồng xuống 97,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 24,9 tỷ đồng.

Trích BCTC quý II/2026 của FMC.

Khép lại quý II/2026, FMC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 174,2 tỷ đồng, tăng 73%. Lợi nhuận sau thuế đạt 174,2 tỷ đồng, tăng 71,4% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, FMC ghi nhận 3.066 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu của Sao Ta trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào mảng thủy sản.

Trong đó, doanh thu bán thủy sản đạt 3.015,2 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 98% tổng doanh thu.

Ngược lại, doanh thu bán hàng nông sản đạt 61,4 tỷ đồng, tăng 9,2% so với mức 56,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 225,5 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau thuế, FMC thu về 225 tỷ đồng, tăng 61,5% so với nửa đầu năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195,7 tỷ đồng, tăng 77,8%.

Năm 2026 của Fimex VN đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ hợp nhất đạt 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 452 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng FMC hoàn thành khoảng 38,3% kế hoạch doanh thu và 49,9% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm.

Tổng tài sản vượt 5.460 tỷ đồng, hàng tồn kho và nợ vay cùng tăng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của FMC đạt 5.462,2 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh thêm 882,2 tỷ đồng lên 1.938,1 tỷ đồng (tương ứng 83,6%). Tuy nhiên, khoản tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm 58,6% xuống 480 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng mạnh 57,4% lên 1.393 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Sao Ta tại cuối quý II ở mức 2.824,9 tỷ đồng, tăng 604,4 tỷ đồng, tương ứng 27,2% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ cơ cấu nợ, đạt 2.813,4 tỷ đồng, tăng từ 2.209,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 1.956,2 tỷ đồng, tăng 28%. Bên cạnh đó, chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 396,7 tỷ đồng lên 453,4 tỷ đồng, trong khi phải trả người lao động giảm từ 84,5 tỷ đồng xuống 63,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ 2.614,6 tỷ đồng lên 2.637,4 tỷ đồng, tăng khoảng 22,7 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.052 tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong kỳ, Sao Ta tiếp tục phát sinh nhiều giao dịch với các bên liên quan, chủ yếu là các cổ đông lớn và doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.



Với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) - cũng là cổ đông lớn, doanh nghiệp ghi nhận cổ tức phải chi gần 16,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá trị bán hàng hóa cho ABT đạt khoảng 2,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 348,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2025. Công ty cũng phát sinh khoản chi hộ hơn 523,7 triệu đồng.

Ở chiều mua vào, Sao Ta tiếp tục giao dịch với CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam - cổ đông lớn của công ty. Giá trị mua hàng hóa trong 6 tháng đầu năm đạt 79,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 272,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. FMC cũng chia cổ tức cho C.P Việt Nam hơn 32,5 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp còn mua hàng hóa từ Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam với giá trị 28,8 tỷ đồng, giảm so với mức 48,8 tỷ đồng của cùng kỳ.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Sao Ta trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 9,5 tỷ đồng.

Trong đó, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, nhận 1,4 tỷ đồng; ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, nhận hơn 1,1 tỷ đồng; ông Mã Ích Hưng, Thành viên HĐQT, nhận 862,5 triệu đồng.

Ở Ban điều hành, ông Hoàng Thanh Vũ, Phó Tổng Giám đốc, có thu nhập 893,6 triệu đồng; ông Lê Ngọc Hương và ông Nguyễn Mộc Khiêm, đều là Phó Tổng Giám đốc, lần lượt nhận 568,9 triệu đồng và 561,5 triệu đồng.

Đối với Ban Kiểm soát, bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng Ban Kiểm soát, nhận 598,7 triệu đồng; ông Lý Thái Hưng nhận 682 triệu đồng; bà Lý Thị Kim Yến nhận 192 triệu đồng. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch HĐQT, nhận 472 triệu đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.