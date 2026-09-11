Formosa Hà Tĩnh đóng hơn 4.500 tỷ đồng ngân sách, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Với tổng vốn đầu tư hơn 12,8 tỷ USD, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là dự án FDI lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Dự án gồm 3 hạng mục chính là nhà máy gang thép khép kín, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện, được xây dựng trên tổng diện tích 3.318ha.

Quy mô lớn cùng chuỗi sản xuất khép kín giúp Formosa Hà Tĩnh duy trì hoạt động sản xuất ổn định, từng bước phát huy vai trò đầu tàu công nghiệp của địa phương.

Trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn, với những đóng góp nổi bật vào sản xuất và ngân sách tỉnh. Ảnh: TL

Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của Formosa Hà Tĩnh đạt hơn 4,29 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ thép đạt hơn 4,14 triệu tấn. Doanh thu đạt khoảng 2,25 tỷ USD, tương đương hơn 58.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã đóng nộp ngân sách nhà nước khoảng 176 triệu USD, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp lớn, tạo thêm dư địa cho Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ đóng góp về sản xuất và ngân sách, hoạt động của Formosa Hà Tĩnh còn tạo việc làm, thúc đẩy dịch vụ logistics, vận tải và nhiều ngành kinh tế liên quan, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Trong chuỗi sản xuất khép kín của Formosa Hà Tĩnh, cảng nước sâu Sơn Dương là mắt xích quan trọng, đảm nhiệm việc tiếp nhận nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm.

Cảng có công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm, gồm 14 cầu cảng, 22 máy bốc dỡ và đê chắn sóng dài 5,2km. Trong 8 tháng năm 2026, cảng đón 701 lượt tàu ra vào, với tổng lượng hàng hóa bốc dỡ khoảng 18,03 triệu tấn.

Trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 4,29 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ hơn 4,14 triệu tấn sản phẩm thép và đạt doanh thu 2,25 tỷ USD, tương đương hơn 58.500 tỷ đồng. Ảnh: TL

Cùng với đó, nhà máy điện của Formosa Hà Tĩnh được xây dựng nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho khu liên hợp. Nhà máy gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450MW và 2 tổ máy đốt khí có tổng công suất 200MW, nâng tổng công suất phát điện lên 650MW.

Trong 8 tháng, sản lượng điện phát ra đạt khoảng 2,61 triệu MWh, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp, đồng thời bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.

Những kết quả trên cho thấy Formosa Hà Tĩnh không chỉ giữ vai trò hạt nhân trong ngành công nghiệp thép mà còn tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật về sản xuất, ngân sách và hạ tầng logistics, qua đó củng cố vị thế của doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Hà Tĩnh.