Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu công nghiệp

Với tổng vốn đầu tư hơn 12,8 tỷ USD, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hiện là dự án FDI lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn giữ vai trò động lực phát triển công nghiệp, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong những tháng đầu năm 2026, Formosa Hà Tĩnh duy trì nhịp độ sản xuất cao với sản lượng hơn 3,1 triệu tấn phôi thép và trên 2 triệu tấn thép thành phẩm. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 3,1 triệu tấn, mang về doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: LH

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã nộp ngân sách hơn 127 triệu USD, tiếp tục nằm trong nhóm các đơn vị có số thu lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Đây là nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm cân đối ngân sách địa phương, tạo điều kiện để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và các lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh lĩnh vực luyện thép, hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh cũng vận hành an toàn, ổn định. Nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450 MW và 2 tổ máy đốt khí có tổng công suất 200 MW, nâng tổng công suất phát điện lên 650 MW.

Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: LH

Trong những tháng đầu năm, nhà máy đã phát khoảng 1,98 triệu MWh điện, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp, vừa góp phần bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia, bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế.

Song hành với hoạt động luyện thép, Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác. Với công suất thiết kế 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hệ thống gồm 14 cầu cảng, 22 thiết bị bốc dỡ hiện đại cùng tuyến đê chắn sóng dài 5,2 km, cảng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi logistics của khu liên hợp.

Trong những tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 523 lượt tàu cập, rời cảng và thực hiện bốc dỡ khoảng 13,7 triệu tấn hàng hóa, nguyên vật liệu, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm diễn ra thông suốt.

Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại Hà Tĩnh. Ảnh: LH

Không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách, Formosa Hà Tĩnh còn là một trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất trên địa bàn tỉnh.

Hiện doanh nghiệp có khoảng 5.600 cán bộ, công nhân viên cùng khoảng 4.200 lao động của các nhà thầu phụ đang làm việc tại dự án.

Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương đã trực tiếp tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của Hà Tĩnh.