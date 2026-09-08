Gà tre Đèo Le: Đánh thức giá trị một đặc sản làng quê thành thương hiệu hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng vừa phối hợp với UBND xã Quế Sơn và Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP tổ chức hội thảo góp ý phương án chuyển giao, xác lập chủ sở hữu mới nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le”. Hội thảo cũng tập trung lấy ý kiến về khu vực địa lý chăn nuôi gà tre mang nhãn hiệu chứng nhận cùng các văn bản, công cụ phục vụ quản lý và phát triển nhãn hiệu trong thời gian tới.

Gà tre Đèo Le đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu. Ảnh: T.H.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP trình bày tổng quan đề tài “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận ‘Gà tre Đèo Le’”, thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Đà Nẵng đến năm 2030.

Theo phương án được đề xuất, UBND xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng là chủ sở hữu mới và đồng thời là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le”, thay cho chủ sở hữu trước đây là UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ. Nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ ngày 22/12/2014 cho UBND huyện Quế Sơn.

Tuy nhiên, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Quế Sơn cũ chấm dứt hoạt động từ ngày 1/7/2025. Điều này khiến chủ thể đứng tên trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận không còn hoạt động với tư cách pháp nhân hành chính độc lập.

Gà tre Đèo Le là đặc sản của người dân địa phương, thịt có hương vị ngọt, thơm, không quá mềm hoặc dai, da giòn. Ảnh: T.H

Vì vậy, việc rà soát, xác định chủ thể mới và chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu được xác định là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm nhãn hiệu tiếp tục được quản lý, sử dụng và phát triển đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất với phương án lựa chọn UBND xã Quế Sơn là chủ sở hữu mới, đồng thời trực tiếp quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.

Một nội dung đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo là đề xuất mở rộng khu vực địa lý đối với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.

Theo phương án mới, vùng địa lý dự kiến gồm 5 xã của TP Đà Nẵng, gồm Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Sơn Trung và Quế Phước.

Gà tre đèo Le luộc là món truyền thống được nhiều người ưa thích. Ảnh: T.H.

Kết quả khảo sát cho thấy, tại cả 5 địa phương đều có hoạt động chăn nuôi, kinh doanh gà tre. Điều kiện sản xuất, tập quán chăn nuôi cũng như đặc điểm chất lượng sản phẩm giữa các khu vực có tính tương đồng.

Việc mở rộng vùng địa lý được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển cho sản phẩm, thu hút thêm các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi giá trị, qua đó nâng cao quy mô và sức cạnh tranh của thương hiệu “Gà tre Đèo Le”.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự kiến đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gồm thịt gà đã chế biến và các sản phẩm thực phẩm làm từ thịt gà; gà giống, gà thịt còn sống cùng các dịch vụ mua bán những sản phẩm này.

Việc gắn “Gà tre Đèo Le” với du lịch, văn hóa ẩm thực và các sản phẩm OCOP được xem là hướng đi có nhiều tiềm năng. Ảnh: T.H.

Việc chuyển giao quyền sở hữu và xây dựng hệ thống quản lý mới được kỳ vọng tạo bước chuyển trong quá trình phát triển thương hiệu “Gà tre Đèo Le”.

Thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm đặc sản địa phương, nhãn hiệu chứng nhận được định hướng trở thành tài sản có giá trị, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đặc biệt, việc gắn “Gà tre Đèo Le” với du lịch, văn hóa ẩm thực và các sản phẩm OCOP được xem là hướng đi có nhiều tiềm năng.

Khi thương hiệu được quản lý thống nhất, các cơ sở, hộ chăn nuôi và đơn vị kinh doanh có thể tham gia vào chuỗi sản xuất với những tiêu chuẩn chung về nguồn gốc, chất lượng và quy trình chăn nuôi. Đây cũng là cơ sở để xây dựng hình ảnh sản phẩm đặc trưng của vùng Quế Sơn trên thị trường.

Việc tiếp tục bảo vệ và phát triển nhãn hiệu không chỉ góp phần gìn giữ một đặc sản lâu đời mà còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị kinh tế của nghề chăn nuôi gà tre, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và từng bước đưa đặc sản Quế Sơn trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu.