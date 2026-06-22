Gần 1 triệu thành viên, hơn 215.000 tỷ đồng dư nợ: Từ tổ vay vốn đến sức bật kinh tế nông thôn

Mô hình cho vay qua tổ đang được triển khai tại 105 Chi nhánh Agribank tại 34 tỉnh, thành phố với gần 1 triệu thành viên tham gia, dẫn vốn trực tiếp đến từng hộ gia đình, giúp nhiều người dân khu vực nông thôn phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống, phát huy hiệu quả kép trong dòng chảy kinh tế nông thôn.

Tổ vay vốn - Kênh dẫn vốn hiệu quả, tiếp sức phát triển tam nông

Trong những năm qua, Agribank luôn khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.

Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55) và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Agribank đã phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó nòng cốt là các cấp Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành do Đảng và Nhà nước giao.

Trong đó, mô hình tổ vay vốn đã trở thành một "dấu ấn đặc trưng" của Agribank trên thị trường tín dụng nông thôn mà chưa có một ngân hàng thương mại nào có được ở thời điềm hiện tại.

Hiện, Agribank có hơn 2.200 điểm giao dịch và 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 60%.

Đáng chú ý, Agribank đang triển khai cho vay qua tổ vay vốn tại 105 chi nhánh thuộc 34 tỉnh, thành phố, với mạng lưới gần 60.000 tổ vay vốn, gần 1 triệu thành viên và tổng dư nợ hơn 215.000 tỷ đồng. Qua kênh này, ngân hàng trực tiếp cấp tín dụng cho hàng triệu khách hàng tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, đồng thời khẳng định vai trò chủ lực trong cung ứng tín dụng phục vụ tam nông.

Hình thức cho vay qua tổ vay vốn của Agribank được triển khai dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

Thông qua các tổ vay vốn, Agribank có điều kiện bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu của từng hộ dân, mô hình sản xuất và phương án kinh doanh.

Người dân, đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn chính thức, qua đó hạn chế phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức và nâng cao ý thức sử dụng vốn vay có trách nhiệm.

Thay vì phải tự tìm hiểu thủ tục và đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng, người vay được tổ trưởng tổ vay vốn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ngay tại thôn, bản.

Hoạt động giải ngân, thu nợ gốc và lãi cũng được tổ chức định kỳ tại xã, phường, thị trấn, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đối với nhiều hộ sản xuất nông nghiệp thiếu tài sản bảo đảm giá trị lớn, mô hình tổ vay vốn tạo thêm điều kiện tiếp cận các khoản vay không có tài sản bảo đảm theo quy định, trên cơ sở thẩm định của ngân hàng và sự phối hợp của tổ chức hội, chính quyền địa phương.

Nhiều hộ gia đình từ chỗ "chật vật chạy ăn từng bữa", nhờ đồng vốn kịp thời của tổ vay vốn đã vươn lên thành hộ khá giả, tạo việc làm cho nhiều lao động khác tại địa phương. Đây cũng chính là một trong những giá trị cốt lõi của tài chính toàn diện: Đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, không để khu vực nông thôn bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Dòng vốn từ tổ vay vốn đã và đang "trợ lực", làm "đòn bẩy" cho các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng phát triển các chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, các cán bộ tín dụng Agribank còn thường xuyên phối hợp cùng tổ trưởng tổ vay vốn tích cực tư vấn, định hướng cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với xu hướng thị trường.

Bên cạnh đó, các tổ vay vốn còn hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tương trợ. Thành viên trong tổ cùng giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, dịch bệnh.

Qua đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu qua kênh tổ vay vốn của Agribank luôn được kiểm soát ở mức rất thấp.

Đặc biệt, sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên đã làm khăng khít thêm tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Song hành cùng hoạt động tích cực của tổ vay vốn, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank là kênh dẫn vốn trực tiếp hiệu quả nhất góp phần thay đổi đời sống người dân khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thực tiễn cho thấy, cho vay qua tổ vay vốn là hình thức phù hợp với đặc điểm sản xuất nhỏ lẻ, phân tán tại khu vực nông thôn. Mô hình vừa giúp người dân tiếp cận vốn thuận tiện hơn, vừa tạo điều kiện để ngân hàng bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vay và kiểm soát quá trình sử dụng vốn.

Phát huy kết quả này, ngày 5/6/2026, Tổng Giám đốc Agribank ban hành văn bản yêu cầu các chi nhánh loại I đẩy mạnh cho vay thông qua tổ vay vốn, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống. Hoạt động cho vay qua tổ được định hướng gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tài chính xanh, chuyển đổi số và tài chính toàn diện.

Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh loại I trực tiếp chịu trách nhiệm và tập trung thực hiện quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển hình thức cho vay qua tổ. Trong các nhiệm vụ này, cần đặc biệt chú ý gắn cho vay qua tổ vay vốn với phát triển sản phẩm, dịch vụ Agribank.

Cụ thể, gắn cho vay với việc hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng ứng dụng Agribank Plus (với các tính năng như mở tài khoản trực tuyến, mobile banking, tiết kiệm và cho vay trực tuyến), quét mã QR, cài đặt thu nợ tự động nhằm giảm chi phí giao dịch, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Từ những định hướng và giải pháp cụ thể, dòng vốn qua tổ vay vốn đang tiếp tục được khơi thông, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân và diện mạo kinh tế nông thôn.

Cán bộ tín dụng Agribank còn thường xuyên phối hợp cùng tổ trưởng tổ vay vốn tích cực tư vấn, định hướng cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với xu hướng của thị trường.

Hướng tới sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng sinh thái, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững. Thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã được xác định là những động lực then chốt để phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về công nghệ, tích cực số hóa hoạt động cho vay qua tổ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân nông thôn.

Với vai trò là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, chủ lực đầu tư cho lĩnh vực tam nông, Agribank xác định việc đồng hành cùng người nông dân không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh phát triển cộng đồng.

Agribank đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về công nghệ, tích cực số hóa hoạt động cho vay qua tổ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân nông thôn.

Việc áp dụng các ứng dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác thu lãi, thu gốc giúp hoạt động của các tổ vay vốn ngày càng minh bạch, chính xác và an toàn hơn.

Bên cạnh chuyển đổi số, Agribank coi tín dụng xanh là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Nguồn vốn được tập trung vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án giảm phát thải, chuỗi liên kết sản xuất bền vững và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhờ đó, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đã có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Hiện nay, Agribank có gần 39.000 khách hàng thuộc lĩnh vực tín dụng xanh với tổng dư nợ trên 28.000 tỷ đồng.

Agribank ưu tiên nguồn vốn phát triển nông nghiệp xanh, đồng thời coi tín dụng xanh là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp.

Agribank cũng từng bước tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ngân hàng hướng tới các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Kiên định với sứ mệnh phát triển tam nông, việc sát cánh cùng người nông dân, đẩy mạnh triển khai hoạt động cho vay thông qua tổ vay vốn và phát triển nông nghiệp hiện đại là một chiến lược đúng đắn, mang đậm tính nhân văn và hiệu quả kinh tế cao của Agribank. Bằng cách khơi thông nguồn vốn đến tận tay người nông dân, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế "người bạn đồng hành tin cậy", đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.