Gần 1 vạn người về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) dâng hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Dòng người đổ về Ngã ba Đồng Lộc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Dịp kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, trên lối vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), từng đoàn du khách nối nhau về với địa chỉ đỏ.

Từ khu vực nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc đến khu mộ 10 nữ liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc, dòng người từ khắp mọi miền không ngớt về dâng hương, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động.

Trong bầu không khí linh thiêng, hàng nghìn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Các đoàn khách thực hiện nghi lễ dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Với lòng thành kính, du khách dâng lên mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc.

Bên chứng tích hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc, du khách xúc động lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh), do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng.

Bên cạnh dâng hương, dâng hoa, nhiều du khách cũng tranh thủ ghi lại những bức hình lưu niệm khi về với Ngã ba Đồng Lộc.

Du khách tham quan bảo tàng trưng bày các hiện vật chiến tranh trong khuôn viên khu di tích.

“Tọa độ lửa" năm xưa, nay trở thành điểm hẹn thiêng liêng để mỗi người bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, đến Ngã ba Đồng Lộc, du khách còn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị như chụp ảnh tại các điểm check-in do Ban Quản lý di tích xây dựng, hoặc sử dụng dịch vụ photobooth để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Quốc Vũ – Trưởng Ban quản lý Ngã ba Đồng Lộc cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu di tích đã đón gần 1 vạn lượt khách đến tham quan, dâng hương. Dự báo, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới, đặc biệt vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.



Để phục vụ du khách chu đáo, Ban quản lý đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như đảm bảo vệ sinh môi trường, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tăng cường các dịch vụ như xe điện, đồ dâng lễ… tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi về tham quan.



Bên cạnh đó, khu di tích cũng đẩy mạnh đổi mới, quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội, xây dựng nhiều điểm check-in, không gian chụp ảnh phù hợp với giới trẻ; triển khai dịch vụ photobooth giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhờ đó, không chỉ các cựu chiến binh mà đông đảo bạn trẻ cũng tìm về với “địa chỉ đỏ” này.