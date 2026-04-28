Gần 1 vạn người về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) dâng hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Hồ Thỏa
28/04/2026 16:39 GMT +7
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, gần 1 vạn người dân và du khách từ khắp nơi đã hành hương về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dòng người đổ về Ngã ba Đồng Lộc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Quốc Vũ – Trưởng Ban quản lý Ngã ba Đồng Lộc cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu di tích đã đón gần 1 vạn lượt khách đến tham quan, dâng hương. Dự báo, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới, đặc biệt vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.
Để phục vụ du khách chu đáo, Ban quản lý đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như đảm bảo vệ sinh môi trường, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tăng cường các dịch vụ như xe điện, đồ dâng lễ… tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi về tham quan.
Bên cạnh đó, khu di tích cũng đẩy mạnh đổi mới, quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội, xây dựng nhiều điểm check-in, không gian chụp ảnh phù hợp với giới trẻ; triển khai dịch vụ photobooth giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhờ đó, không chỉ các cựu chiến binh mà đông đảo bạn trẻ cũng tìm về với “địa chỉ đỏ” này.