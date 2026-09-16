Gần 1.000 học sinh 16 quốc gia hội tụ tại Đà Nẵng tranh tài World Scholar’s Cup

Đà Nẵng lần đầu đăng cai Global Round

Được tổ chức từ năm 2006, World Scholar’s Cup (WSC) là sân chơi học thuật dành cho học sinh phổ thông, thu hút học sinh đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2026, Đà Nẵng lần đầu được lựa chọn là một trong 8 thành phố trên thế giới đăng cai Vòng toàn cầu WSC, cùng Kuala Lumpur, Prague, Seoul, Shanghai, Bangkok, Dubai và Christchurch.



Gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia đã hội tụ tại Đà Nẵng tham dự Vòng toàn cầu World Scholar’s Cup 2026. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Are We There Yet?”, WSC 2026 khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về hành trình phía trước, từ việc nhìn lại những gì đã đạt được đến suy nghĩ về những thay đổi đang định hình tương lai.



Tại Vòng toàn cầu, thí sinh tranh tài ở 4 nội dung gồm Thử thách Học giả, Đấu trường Học giả, Tranh biện Đồng đội và Viết Cộng tác.



Trong khuôn khổ Global Round 2026, Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng trực tiếp đăng cai các hoạt động tranh tài học thuật, đón các nhóm thí sinh Super Junior, Junior và Senior.



Cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Phó Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT, Giám đốc Khối TH&THCS FPT Đà Nẵng, cho biết việc thành phố lần đầu được lựa chọn tổ chức Global Round là dấu mốc đáng chú ý và cũng là cơ hội đặc biệt đối với FPT Schools.



Tạo môi trường học tập thực tế, nơi học sinh nhiều quốc gia cùng tranh biện, chia sẻ quan điểm và văn hóa. Ảnh: BTC

Theo cô Ngân, WSC không chỉ là một sân chơi học thuật mà còn tạo môi trường học tập thực tế, nơi học sinh nhiều quốc gia cùng tranh biện, chia sẻ quan điểm và văn hóa.



FPT Schools kỳ vọng mang đến cho các thí sinh một không gian chuyên nghiệp, công bằng, thân thiện và những trải nghiệm đẹp về con người, môi trường giáo dục tại Đà Nẵng.



Bên cạnh các nội dung thi đấu, Global Round 2026 còn có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm như Hội chợ Văn hóa, Giao lưu Học giả và Tiệc tối, Dạ hội Học giả, Truy tìm kho báu, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc.



Đặc biệt, hành trình “Truy tìm kho báu” tại Bà Nà Hills giúp các đoàn học sinh quốc tế khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương.



Với gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia, sự kiện đưa Đà Nẵng trở thành điểm hội tụ của những cuộc gặp gỡ quốc tế. Ảnh: BTC

Với gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia, sự kiện đưa Đà Nẵng trở thành điểm hội tụ của những cuộc gặp gỡ quốc tế, qua đó giới thiệu thành phố không chỉ là điểm đến du lịch mà còn có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục mang tính toàn cầu.



Khép lại Đà Nẵng Global Round, Ban Tổ chức trao 280 cúp, 2.500 Huy chương Vàng và 2.000 Huy chương Bạc cho các giải thưởng cá nhân, đồng đội và thành tích tổng hợp.



Những đội tuyển xuất sắc sẽ tiếp tục hướng tới “Giải đấu dành cho các Nhà vô địch” tại Đại học Yale vào tháng 11/2026, nơi quy tụ các học sinh nổi bật từ những Global Round trên toàn thế giới.