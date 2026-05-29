Gần 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh 2026

Ngày 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Chương trình có sự đồng hành của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, quy tụ các đại biểu Trung ương, địa phương cùng khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các bộ, ngành Trung ương; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp lớn trong nước. Đây là dịp quan trọng để các bên cùng trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới.

Theo anh Nguyễn Khắc Huân – Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ), giá trị lớn nhất khi tham gia hội là cơ hội gặp gỡ những doanh nhân cùng chí hướng, mở rộng các mối quan hệ chất lượng, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm để phát triển bản thân cũng như doanh nghiệp.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho gần 98.000 lao động, khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Những năm qua, Hà Tĩnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách vượt 21 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, quý I/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%, đứng đầu cả nước.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 54 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 128.000 tỷ đồng.

Quảng bá tiềm năng và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, công nghệ cao và công nghệ bán dẫn.

Trong quý I/2026, tỉnh tiếp tục thu hút 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. Cùng với đó, gần 2.500 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư.

Lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có gần 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh được cải thiện rõ rệt, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại một số điểm nghẽn. Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân còn ở mức trung bình; hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp chưa thực sự đồng bộ; hoạt động xúc tiến đầu tư chưa chuyên nghiệp.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao và liên kết chuỗi giá trị vẫn là những rào cản lớn. Đối với lĩnh vực khởi nghiệp, khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại hóa còn khá xa.

Các hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm bên lề diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030 mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Vì vậy, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và hỗ trợ doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ làm rõ các vấn đề trọng tâm như: khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả. Đồng thời, chính quyền các cấp được yêu cầu lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 quy tụ đông đảo đại biểu Trung ương, địa phương cùng khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham dự.

Với tinh thần đồng hành và hành động, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Diễn đàn không chỉ là nơi đối thoại mà còn phải tạo ra các giải pháp cụ thể, góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương.