Gần 60 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa đổi lồng bè công nghệ cao

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới.

Theo nghị quyết, Khánh Hòa dự kiến dành hơn 59,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2029 để hỗ trợ người dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển sang lồng công nghệ cao.

Đối tượng được hưởng chính sách là cá nhân và các tổ chức như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ hội nghề nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản trên biển Khánh Hòa bằng lồng vật liệu mới tại các khu vực nằm trong quy hoạch hoặc vùng nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Người dân nuôi cá biển bằng công nghệ HDPE trên vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Để được hỗ trợ, cơ sở nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch, sử dụng lồng nuôi bằng vật liệu mới, chưa từng nhận hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác; đồng thời có giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè cùng đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua lồng nuôi theo quy định.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, các hộ nuôi tại khu vực biển đến 3 hải lý được hỗ trợ một lần bằng 50% chi phí mua lồng nuôi mới, tối đa 282 triệu đồng/người hoặc mỗi thành viên của tổ chức nuôi trồng thủy sản.

Đối với khu vực từ 3 - 6 hải lý hoặc vùng nuôi nằm cả trong và ngoài phạm vi 3 hải lý, mức hỗ trợ tăng lên 70% chi phí đầu tư, nhưng không quá 395 triệu đồng/người.

Đến giai đoạn 2028 - 2029, mức hỗ trợ giảm còn 30% chi phí mua lồng nuôi mới đối với các cơ sở nuôi trong phạm vi đến 6 hải lý, tối đa 170 triệu đồng/người. Chính sách được thực hiện đến hết tháng 12/2029, toàn bộ kinh phí do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng hơn 59,2 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 bố trí khoảng 45,69 tỷ đồng để hỗ trợ khoảng 150 hộ dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển; giai đoạn 2028 - 2029 dự kiến dành 13,6 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 80 hộ.