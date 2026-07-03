Gạo Trung An (TAR) đặt mục tiêu lãi trở lại năm 2026, đẩy mạnh chuỗi giá trị gạo

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã: TAR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trung An đánh giá năm 2025 là giai đoạn nhiều khó khăn khi hoạt động kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.385,98 tỷ đồng, hoàn thành 56,8% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lỗ 24,6 tỷ đồng, trái ngược với mục tiêu lãi 8,8 tỷ đồng đã đề ra.

Biên lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần ở mức âm 1,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ âm 2,1%. Công ty cũng không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

Kỳ vọng phục hồi với kế hoạch lãi 12 tỷ đồng

Bước sang năm 2026, Trung An đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ, doanh thu dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tình hình tài chính hiện tại, kết quả hoạt động năm 2025 và triển vọng thị trường năm 2026.

Trong lĩnh vực cốt lõi là sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo, doanh nghiệp tiếp tục định hướng mở rộng chuỗi giá trị ngành lương thực theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh hoạt động xuất khẩu gạo, Trung An dự kiến phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm và mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu từ gạo như bún, phở khô, bột gạo nhằm gia tăng giá trị gia tăng.

Về hoạt động sản xuất - kinh doanh, công ty đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường liên kết với nông dân nhằm ổn định vùng nguyên liệu và đảm bảo chất lượng đầu vào. Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tham gia phát triển vùng nguyên liệu 20.000 ha lúa phát thải thấp

Theo lãnh đạo Trung An, công ty và Công ty TNHH Trung An Kiên Giang hiện vẫn giữ vị thế trong phân khúc gạo chất lượng cao. Doanh nghiệp đang tham gia các chương trình phát triển vùng nguyên liệu lúa phát thải thấp và đã ký hợp tác triển khai khoảng 20.000 ha tại khu vực Tứ giác Long Xuyên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi các dự án phát triển vùng nguyên liệu thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ.

Trong kế hoạch đầu tư năm 2026, Trung An dự kiến từng bước triển khai dự án cụm nhà máy thu mua, chế biến gạo xuất khẩu phục vụ vùng lúa chất lượng cao 15.000 ha tại tỉnh Phú Yên. Dự án được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng định hướng phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp quy mô 20.000 ha tại An Giang và 15.000 ha tại Cần Thơ, qua đó tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường quốc tế.

Ở lĩnh vực năng lượng và môi trường, Trung An cho biết vẫn đang theo đuổi các dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Yên và nhà máy phát điện sử dụng rác thải sinh hoạt tại Sóc Trăng.

Theo doanh nghiệp, các dự án hiện tiếp tục được rà soát về thủ tục pháp lý, hiệu quả đầu tư, phương án công nghệ và cấu trúc tài chính trước khi triển khai nhằm đảm bảo hiệu quả dài hạn.

Đối với dự án điện rác tại Phú Yên, công ty kỳ vọng sẽ sớm được cấp chủ trương hoặc quyết định đầu tư trong thời gian tới. Nếu được triển khai và đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu mới cho doanh nghiệp.

Tái cơ cấu tài chính, xử lý các tồn đọng

Trả lời cổ đông về triển vọng phục hồi, ban lãnh đạo Trung An cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động trong năm 2026.

Đối với khoản đầu tư vào Bệnh viện Tây Đô, công ty đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sang tên. Trường hợp thủ tục tiếp tục kéo dài, phía bệnh viện có thể hoàn trả khoản tiền đã nhận từ Trung An.

Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất thuê và sử dụng tại Công ty Trung An nhằm hoàn thiện hồ sơ đất đai, tạo nền tảng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn, làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản vay, bổ sung vốn lưu động và giảm áp lực tài chính. Trung An cũng đang xem xét thoái vốn tại Trung An Kiên Giang nhằm giảm các bất lợi từ mô hình công ty mẹ - công ty con, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Đối với các vấn đề liên quan đến kiểm toán, công ty cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán và cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, hướng tới việc công bố đầy đủ báo cáo tài chính và đưa cổ phiếu trở lại trạng thái giao dịch bình thường.

Ban lãnh đạo nhận định dù vẫn còn nhiều thách thức, triển vọng năm 2026 được kỳ vọng khả quan hơn nhờ hoạt động cốt lõi là sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo chất lượng cao, cùng với các giải pháp tái cơ cấu tài chính và mở rộng chuỗi giá trị đang được triển khai.