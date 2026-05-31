Gấp rút đưa dân khỏi vùng nguy hiểm, Gia Lai sẽ mạnh tay với nhà thầu "chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm"

Gia Lai chi 2.100 tỷ đồng, bố trí chỗ ở an toàn cho 1.495 hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt

Ngày 31/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vừa có chuyến đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai triển khai 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai với tổng kinh phí hơn 2.100 tỷ đồng, bố trí chỗ ở an toàn cho 1.495 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt và thiên tai. Hiện, công tác thi công xây dựng đang gấp rút tiến hành.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc biểu dương Công ty Thành An 141, Binh đoàn 11 (Bộ Quốc Phòng) - đơn vị thi công Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tại thôn Bôn Tơ Kế (xã Ia Tul) đã nỗ lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ nhiều hạng mục. Ảnh: NM.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát các dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại các xã: Đăk Song, Ia Hiao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Ia Dreh, Đề Gi và Phù Mỹ Đông.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong triển khai thực hiện các dự án, nhiều công trình đạt tiến độ từ 77% đến 85%, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước sinh hoạt, giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; khẩn trương tổ chức bốc thăm, giao đất, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở để sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

Ngoài ra, tăng cường giám sát năng lực và tiến độ của các nhà thầu; kiên quyết phê bình, xử lý đối với đơn vị chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể thực hiện tốt. “Các địa phương cần chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận di dời khỏi vùng nguy hiểm”, ông Ngọc nói.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, các khu tái định cư không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn trước thiên tai mà phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng đồng bộ, văn minh, xanh - sạch - đẹp, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ngôi nhà tái định cư tại làng Tbưng (xã Đăk Song, tỉnh Gia Lai) được xây dựng kiên cố. Ảnh: NM.

Từng bước hình thành các khu dân cư kiểu mẫu, tạo nền tảng ổn định sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Tại Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng (xã Đăk Song), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống điện, nước và hạ tầng thiết yếu.

Huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, trồng cây xanh, cây bản địa, xây dựng hàng rào xanh, tổ chức chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường để hình thành khu dân cư kiểu mẫu ngay từ đầu.

Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai

Đối với Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Ia Hiao, ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, địa phương tăng cường giám sát tiến độ thi công, kịp thời báo cáo các trường hợp nhà thầu chậm tiến độ.

Phấn đấu hoàn thành việc bốc thăm, giao đất trong tháng 6 và nhanh chóng hoàn thành xây dựng khu tái định cư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai kiểm tra Dự án tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: NM.

Tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Bôn Tơ Kế (xã Ia Tul), Bí thư Tỉnh ủy Gia Laibiểu dương đơn vị thi công đã nỗ lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ nhiều hạng mục quan trọng.

“Địa phương khẩn trương khắc phục tuyến đường bị ảnh hưởng do mưa lũ, đẩy nhanh hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu và các giải pháp hỗ trợ sinh kế, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới”, ông Ngọc lưu ý.

Đối với Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Sông Ba (xã Ia Rsai), Bí thư Tỉnh ủy Gia Laiyêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống điện, nước và các điều kiện hạ tầng thiết yếu để sẵn sàng triển khai xây dựng nhà ở, bảo đảm tiến độ bố trí dân cư theo kế hoạch.

Tại Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Nu (xã Uar), cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đồng thuận di dời; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng nhà ở tại nơi ở mới.

Đối với Dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Blăk (xã Ia Dreh), Bí thư Tỉnh ủy Gia Laiyêu cầu rà soát, bổ sung các hạng mục hạ tầng phục vụ cộng đồng, nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và gắn kết cộng đồng dân cư sau khi ổn định nơi ở mới.

Tại Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi (giai đoạn 2), cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, đồng thời tăng cường vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đối với Dự án tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển bền vững địa phương.

Khu tái định cư vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi (giai đoạn 2). Ảnh: NM.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, việc triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai.

Vì vậy, các cấp, các ngành cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để người dân sớm được sống trong những khu dân cư an toàn, văn minh và phát triển bền vững.