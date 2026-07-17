GEE hoàn thành gần 63% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm, dòng tiền nghìn tỷ luân chuyển trong hệ sinh thái GELEX

6 tháng GEE thực hiện được 63% kế hoạch lãi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, GELEX Electric ghi nhận thuần đạt 9.523,9 tỷ đồng, tăng từ mức 6.509,7 tỷ đồng của quý II/2025.

Giá vốn hàng bán tăng 31,7% lên 8.157,5 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể. Kết quả, lợi nhuận gộp quý II đạt 1.366,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực khi doanh thu tài chính đạt 108,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính đạt 190,43 tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng lên 173,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 139,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết ở mức 46 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý II/2026 của GEE. Ảnh chụp màn hình

Kết quả, GELEX Electric báo lãi trước thuế 944,6 tỷ đồng, tăng 30,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 740,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 16.621,3 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 27,8%; trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.284,4 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GEE) đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 27.242 tỷ đồng (vượt 1 tỷ USD). Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.705 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, CTCP Điện lực GELEX đã hoàn thành khoảng 61% kế hoạch doanh thu và gần 63% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Tài sản tăng gần 3.260 tỷ đồng sau 6 tháng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX Electric đạt 19.561,7 tỷ đồng, tăng 3.260,1 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng gần 20%. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 655,6 tỷ đồng, giảm 45,9% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 3.271,2 tỷ đồng lên 4.867,7 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.718,9 tỷ đồng lên 3.003,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 74,7%. Trong đó, phải thu khách hàng đạt 2.554 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng đáng kể lên 6.351,2 tỷ đồng, cao hơn 746 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản mục tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, chiếm khoảng 32,5% tổng tài sản.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị đạt 4.048,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Đáng chú ý, GELEX Electric đang sở hữu 1.783,0 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong đó đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết chiếm 1.723,2 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của GELEX Electric tại cuối quý II/2026 đạt 11.120,2 tỷ đồng, tăng 40,9% so với đầu năm.

Tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt khoảng 8.466,9 tỷ đồng, tăng hơn 2.996 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu đạt 8.441,5 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng mạnh từ 3.660 tỷ đồng lên 6.405 tỷ đồng.

Dòng tiền trong hệ sinh thái

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, GEE tiếp tục phát sinh nhiều giao dịch với công ty mẹ là CTCP Tập đoàn GELEX. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GEE ghi nhận 7,3 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ cho GELEX, đồng thời mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ từ công ty mẹ với tổng giá trị 3.493,1 tỷ đồng, tăng so với mức 2.892,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, GEE đã công bố khoản cổ tức phải trả cho GELEX trị giá 938,2 tỷ đồng và thực hiện chi trả 600 tỷ đồng trong kỳ. Về hoạt động tài chính, doanh nghiệp phát sinh khoản cho GELEX vay 600 tỷ đồng, đồng thời thu hồi 875 tỷ đồng gốc cho vay và ghi nhận 21,3 tỷ đồng lãi cho vay. Trong cùng kỳ năm trước, GEE cho GELEX vay 380 tỷ đồng, thu hồi 371,6 tỷ đồng gốc vay và ghi nhận 4,3 tỷ đồng lãi cho vay.

Một số giao dịch với các bên liên quan trong hệ sinh thái. Ảnh chụ.p màn hình BCTC của GEE

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2025, GEE từng phát sinh khoản đi vay 500 tỷ đồng từ GELEX, đã hoàn trả 490 tỷ đồng và ghi nhận 7,6 tỷ đồng chi phí lãi vay. Trong kỳ năm 2026, doanh nghiệp không phát sinh giao dịch vay mới với công ty mẹ. Đồng thời, GEE cũng ghi nhận khoản 577,1 triệu đồng thu chi hộ chi phí phần mềm với GELEX.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ gốc và lãi cho vay ngắn hạn đối với GELEX đạt 533,9 tỷ đồng, giảm so với mức 811,9 tỷ đồng đầu năm.

Đáng chú ý, GEE cũng phát sinh các khoản cho vay đáng kể đối với các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái. Cụ thể, doanh nghiệp cho CTCP Hạ tầng GELEX vay 665 tỷ đồng, thu hồi 700 tỷ đồng, ghi nhận 22 tỷ đồng lãi cho vay. Dư nợ cho vay ngắn hạn tại đơn vị này còn 677,3 tỷ đồng tại cuối quý II.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư GELEX, GEE cho vay 426,1 tỷ đồng, thu hồi 35 tỷ đồng và ghi nhận 42,4 tỷ đồng lãi cho vay. Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ gốc và lãi cho vay ngắn hạn tại đơn vị này lên tới 1.377,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 974,8 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài ra, GEE còn duy trì các khoản cho vay đối với một số công ty liên kết. Tại CTCP Chế tạo Điện cơ HEM, dư nợ gốc và lãi cho vay ngắn hạn đạt 50,8 tỷ đồng; trong khi tại Công ty TNHH Năng lượng Gelex Ninh Thuận, dư nợ cho vay dài hạn và lãi phát sinh ở mức 55,2 tỷ đồng.

Ở chiều kinh doanh thương mại, GEE ghi nhận 21,4 tỷ đồng doanh thu bán thành phẩm cho CTCP GVI, tăng so với mức 18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng công bố cổ tức phải trả cho GVI với giá trị 30,4 tỷ đồng. Tại cuối kỳ, khoản phải thu từ GVI đạt 7,6 tỷ đồng, trong khi số tiền ứng trước cho đơn vị này là 5,4 tỷ đồng.

Với CTCP Chế tạo Điện cơ HEM, GEE phát sinh 45,3 tỷ đồng giá trị mua hàng hóa và dịch vụ, đồng thời nhận 2,47 tỷ đồng cổ tức từ doanh nghiệp này. Khoản phải trả người bán ngắn hạn đối với HEM tại ngày 30/6/2026 là 17,7 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 7,5 tỷ đồng đầu năm.

Bên cạnh đó, GEE còn phát sinh giao dịch với các đơn vị liên kết khác như Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD, nơi doanh nghiệp ghi nhận 54,6 tỷ đồng cổ tức được nhận; hay CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C, với khoản cổ tức phải trả 60,3 tỷ đồng trong kỳ.