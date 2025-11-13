Giá bạc tiến sát mốc đỉnh lịch sử, mua bán 'chợ đen' nhộn nhịp

Giá bạc trên thị trường thế giới hôm nay 13/11 tăng không ngừng. Ở thời điểm sáng sớm, giá bạc giao ngay trên thị trường châu Á mức 53,262 USD/ounce, tăng 2,039 USD/ounce, tương đương gần 4% so với cùng thời điểm phiên trước đó (51,222 USD/ounce).

Sau 30 phút giao dịch, đến 6 giờ 25, giá bạc trên thị trường châu Á ở mức 53,307 USD/ounce, tăng 0,045 USD/ounce so với khi mở cửa phiên giao dịch. Cập nhật mới nhất lúc 14 giờ 20, giá bạc thế giới đã nhảy lên mức 54,040 USD/ounce, cách không xa mức kỷ lục 54,48 USD/ounce vào tháng 10.

Giá bạc hôm nay 13/11 ghi nhận tăng giá chóng mặt. Nguồn ảnh: Trading Economics.

Trong khi đó, thị trường trong nước cũng tăng mạnh. Giá bạc Phú Quý lúc 6 giờ sáng nay 13/11, mua vào ở mức 1,984 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 2,045 triệu đồng/lượng - tương ứng tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 36.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, giá mua vào ở mức 52,906 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 54,533 triệu đồng/kg. Bạc Phú Quý loại 1kg tăng 933.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 960.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Cập nhật tại thời điểm 14 giờ 20 chiều 13/11, bạc Phú Quý tiếp tục tăng khi giao dịch mức 2,067 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,131 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc Phú Quý loại 1kg thậm chí tăng chóng mặt khi mức mua vào lên tới 55,119 triệu đồng/kg, bán ra là 56,826 triệu đồng/kg.

Đây là mức cao nhất trong gần 1 tháng qua và đang rất gần mốc đỉnh lịch sử từng lập vào tháng 10 vừa qua vùng 2,14 triệu đồng/lượng.

Các hội nhóm mua bán bạc nhộn nhịp. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, các thương hiệu bạc khác như bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank, hay Ancarat cũng ghi nhận mức tăng cao.

Ghi nhận thị trường "chợ đen" trên các hội nhóm về bạc như Bạc nguyên chất (hơn 65 nghìn thành viên), Cộng đồng bạc Phú Quý (hơn 40 nghìn thành viên) hay chợ bạc miếng - bạc thỏi - bạc nguyên chất (hơn 40 nghìn thành viên)..., giao dịch mua-bán diễn ra nhộn nhịp.

Nhiều nhà đầu tư rao bán số lượng từ 10-20kg bạc giá bằng web. Trong khi nhiều người cũng sẵn sàng mua vào giá 2,030 triệu đồng/lượng vì dự đoán giá còn lên cao.



Giá bạc hôm nay 13/11: Tăng cao vì kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất

Theo các chuyên gia, giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng sau chuỗi bị bán tháo vào cuối tháng 10. Bạc được kỳ vọng không chỉ là kênh đầu tư trú ẩn an toàn cùng với vàng, còn được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Mới nhất, việc Chính phủ Mỹ dự kiến hoạt động trở lại, các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố sắp tới có thể mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới. Lãi suất tiếp tục giảm, đồng USD đi xuống là yếu tố hỗ trợ giá bạc, giá bạc tích cực.

Ngoài ra, động lực mới của kim loại quý này đến từ việc Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) chính thức đưa bạc vào Danh sách Khoáng sản Thiết yếu năm 2025.

Theo Kitco, quyết định này có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp - đặc biệt là trong sản xuất năng lượng sạch, điện tử và pin mặt trời - qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu vốn đang khan hiếm. Điều này có thể khiến thị trường bạc vật chất trở nên thắt chặt hơn trong thời gian tới.